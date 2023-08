Milan, torna di moda: l’ex pupillo di Maldini per completare l’attacco

Il Milan è favorevole ad un nuovo innesto in attacco. I rossoneri potrebbero pensare seriamente ad un calciatore già trattato in passato.

Ormai il Milan non si vuole fermare più. La regina del calciomercato italiano, con ben 8 colpi già messi a segno in questa sessione estiva, sta facendo entusiasmare tutti i propri tifosi.

Una piccola rivoluzione tecnica che pare non voler terminare, anzi, sembra che Giorgio Furlani e compagnia vogliano puntellare ulteriormente la rosa con altri innesti entro la fine di agosto.

Un nuovo possibile colpo potrebbe arrivare in attacco. Infatti, viste le tre competizioni che il Milan disputerà, Stefano Pioli vorrebbe avere a disposizione almeno tre centravanti di buon livello. Dopo il veterano Giroud ed il neo-acquisto Okafor, i rossoneri potrebbero puntare forte su un altro giovane innesto.

Prima però andranno fatti dei tagli. Il terzo colpo arriverà solo qualora il Milan riuscirà a piazzare nei prossimi giorni sia Divock Origi, esubero dell’attacco che piace in Premier ed alla Fiorentina, sia il giovane Lorenzo Colombo che potrebbe essere mandato a giocare ancora in prestito, come capitato a Lecce lo scorso anno.

Milan, rispunta il giovane Sesko: l’agente parlò con Maldini

Dunque, se il Milan riuscisse a sfoltire il reparto offensivo dagli esuberi, potrebbe andare a caccia del nuovo puntello. Secondo Sportmediaset non è da escludere in tal senso il ritorno di fiamma per un calciatore giovane e già cercato in passato, ovvero lo sloveno Benjamin Sesko.

Si tratta della stella di prospettiva in forza al Salisburgo. Classe 2003, di nazionalità slovena, ha già accumulato una buona esperienza internazionale tra Champions ed Europa League. Un profilo che Paolo Maldini trattò personalmente lo scorso anno, come rivelò l’agente Elvis Basanovic, ospite a Casa Milan proprio per parlare del futuro di Sesko.

Ora Sesko può dunque tornare di moda, anche se a spaventare il Milan potrebbe esserci ancora la valutazione del Salisburgo. Gli austriaci vorrebbero incassare almeno 30 milioni di euro per il cartellino del gioiello sloveno, anche se appare una cifra davvero alta per un ventenne che deve ancora dimostrare molto.

Il Milan può sfruttare i buoni rapporti col Salisburgo stesso, vista la recente operazione Okafor ben riuscita. Ma come detto prima va sfoltito il reparto, visto che Furlani non può rischiare di sovraccaricare il monte-ingaggi senza prima essere certo delle uscite. Una terza punta giovane è comunque nei desideri del Milan e di mister Pioli.