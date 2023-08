Nuovi acquisti, modulo e amichevoli: 2 settimane di fuoco per il Milan

Il Milan chiuderà la fase di preparazione pre-campionato con due settimane davvero infuocate e piene di impegni. Un tour de force per Pioli.

L’estate 2023 verrà ricordata dai tifosi del Milan e dagli addetti ai lavori come quella di una piccola ricostruzione. Di un club che a sorpresa ha tirato fuori idee e risorse per dominare il mercato in entrata.

Dopo settimane di grande serenità e attesa da parte del pubblico rossonero, visti i già 8 colpi in entrata ufficializzati, il Milan ora si avvicina a grandi passi al debutto stagionale. Fissato per lunedì 21 agosto in trasferta, sul campo del Bologna.

Come scritto da Tuttosport, le prossime due settimane che porteranno all’avvio del campionato di Serie A saranno un tour de force vero e proprio. Stefano Pioli dovrà districarsi tra le varie questioni da affrontare, cercando di preparare i suoi nel miglior modo possibile.

Milan, ancora 4 test per preparare la squadra

I compiti di Pioli, una volta tornati dalla tournée statunitense, sono diversi. In primis preparare al meglio la squadra a livello atletico per il debutto stagionale. Ma anche riuscire a fare inserire il prima possibile i nuovi acquisti e scegliere il modulo tattico più idoneo alla sua rosa, ormai rinnovata in maniera sensibile.

Ecco perché il Milan ha scelto di effettuare ancora quattro test amichevoli prima di Bologna. Il calendario prevede il trofeo Silvio Berlusconi l’8 agosto contro il Monza. Il giorno dopo una sgambata a Milanello (per chi ha giocato meno) contro il Trento. Poi il 12 ed il 13, sempre al centro sportivo di Carnago, arriveranno per altri test interni i tunisini dell’Etoil du Sahel ed il Novara.

Test intensi che serviranno dunque a testare le condizioni dell’intera rosa, ma anche a dare modo agli ultimi arrivati di inserirsi in squadra. Occhio particolare su Samuel Chukwueze e Yunus Musah, i colpi recenti di mercato già vogliosi di mettersi alla prova. Ma anche per ridare fiato e ritmo a Noah Okafor, che si allena da tempo con la squadra ma deve tornare in campo dopo l’infortunio recente.

Sarà importante anche capire su quale tipo di schieramento Pioli deciderà di puntare in linea generale. Il tecnico del Milan sembra orientato al 4-3-3, un sistema più classico basato molto sugli inserimenti delle mezzali e sullo strapotere degli esterni d’attacco. Ma non è da escludere che, di tanto in tanto, torni al 4-2-3-1, modulo ideale per far coesistere la rapidità e la fantasia di elementi come Pulisic, Chukwueze e Leao tutti assieme.