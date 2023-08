Riabbraccia Pioli: arriva la prossima settimana

Nuovo ‘colpo’ del Milan. I rossoneri e Stefano Pioli lo accoglieranno la prossima settimana: arriva dalla Sampdoria, è tutto fatto

Non solo calciomercato, il Milan si muove anche fuori dal campo. Per i rossoneri sono stati giorni intensi quelli appena trascorsi.

Anche questa settimana, di fatto, il Diavolo ha messo a segno un colpo. Nella giornata di venerdì è infatti arrivata l’ufficialità di Yunus Musah. Il centrocampista, ottavo affare in entrata di questa lunghissima e calda estate, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Per il Valencia una cifra vicina ai 20 milioni di euro con i bonus.

Ora il Milan penserà di più alle uscite: sono davvero tanti i giocatori con le valigie in mano. I prossimi a dire addio al Diavolo potrebbero essere Charles De Ketelaere, direzione Atalanta, e Fode Ballo-Toure. Pronti a salutare, chiaramente, anche Caldara e Origi. Una volta sistemati i vari esuberi, il Milan tornerà a pensare anche al mercato in entrata: possibili gli arrivi di un nuovo terzino, come vice Theo Hernandez, un centrocampista e un attaccante. Qualora arrivasse un centravanti, Lorenzo Colombo andrebbe via in prestito.

Milan, nuovo arrivo: ufficiale la prossima settimana

La prossima settimana il Milan accoglierà comunque un volto nuovo. Non stiamo parlando di calciatori, ma di un nuovo Team Manager.

I rossoneri sono stati chiamati a sostituire Andrea Romeo, che come è noto, è volato in Inghilterra, raggiungendo Sandro Tonali al Newcastle. Il Milan ha così deciso di puntare – come riporta Sky Sport – su Alberto Marangon, che lascia ancora una volta la Sampdoria.

Marangon era tornato a Genova nel 2020, dopo aver lavorato alla Fiorentina, dove ha conosciuto Stefano Pioli. Prima dell’esperienza a Firenze, il team manager era stato a Bari e per ben 12 anni, dal 2002 al 2014, alla Sampdoria. La sua avventura al Milan inizierà ufficialmente la prossima settimana.