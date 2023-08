Ballo-Touré, c’è l’offerta del Werder: il Milan ha “bloccato” il sostituto

Il Milan conta di vendere Ballo-Touré, per il quale c’è una proposta dalla Germania: intanto avrebbe già un accordo per il sostituto.

Non è un segreto che la società rossonera voglia comprare un nuovo terzino sinistro. Stefano Pioli ha l’esigenza di avere un vice Theo Hernandez più affidabile e dovrebbe essere accontentato.

Il Milan ha messo sul mercato Fodé Ballo-Touré, che non è ritenuto più adatto ad essere l’alternativa all’ex Real Madrid. Nelle due stagioni in Italia non ha mai convinto e la dirigenza lo avrebbe già ceduto, se lui non avesse rifiutato il trasferimento al Fulham nelle scorse settimane. L’offerta da 4 milioni di euro per il cartellino era stata accettata da Giorgio Furlani, però il senegalese ha detto no. Probabilmente perché sapeva che anche a Londra sarebbe stato una riserva, dato che il titolarissimo a sinistra è Antonee Robinson.

Calciomercato Milan, via Ballo-Touré: ecco chi potrebbe arrivare

Ballo-Touré preferiva il Bologna al Fulham, ma la società rossoblu ha proposto solo un prestito con diritto di riscatto. Il Milan è poco propenso a trattare la cessione del giocatore con questa formula, motivo per il quale la trattativa finora non è mai decollata.

Si era parlato anche dell’interesse del Nizza, però negli ultimi giorni c’è stato un deciso inserimento da parte del Werder Brema. Come raccontato da Sky Sport, il club tedesco ha offerto 3 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Il Diavolo ne vuole 4, gli stessi che aveva proposto il Fulham. Se ci sarà un rilancio, l’operazione si può concludere in tempi brevi. Ovviamente, servirà anche il via libera del terzino senegalese, che al Werder Brema potrebbe avere maggiori chance di giocare.

Per sostituire Ballo-Touré l’idea sarebbe già molto chiara. Sky Sport riporta che il Milan ha deciso di puntare su Riccardo Calafiori del Basilea, con il quale si sta cercando di trovare l’accordo su formula e cifre. La società rossonera sperava di chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, però il club svizzero preferisce l’obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo. Tuttosport, invece, scrive che l’ex Roma sarebbe già stato bloccato: nelle prossime ore la situazione sarà più chiara.

Il Milan non vorrebbe fare una grossa spesa per il vice Theo Hernandez, anche perché c’è fiducia sulla crescita nel classe 2005 Davide Bartesaghi della Primavera. Il giovane rossonero è stato aggregato alla Prima Squadra in queste settimane e pare che abbia colpito in positivo mister Pioli.