Calciomercato Milan, nuova idea dall’Atalanta: affare low cost

Il Milan potrebbe vendere Krunic in Turchia: si valutano i nomi per sostituirlo, tra questi uno che gioca in Italia nell’Atalanta.

Il calciomercato rossonero è apertissimo, sia in entrata sia in uscita. Ci sono ancora diverse operazioni che Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani hanno in cantiere. I tifosi possono aspettarsi ancora un po’ di acquisti e cessioni.

Originariamente non era prevista, ma non bisogna escludere la vendita di Rade Krunic. Stando a quanto trapelato, il centrocampista bosniaco è fortemente tentato a trasferirsi al Fenerbahce. Il club di Istanbul gli ha fatto un’ottima offerta contrattuale e c’è il connazionale Edin Dzeko che spinge per averlo in squadra. Al Milan non è ancora arrivata una proposta da almeno 10 milioni di euro per il cartellino, si attende un rilancio dalla Turchia nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, dopo Krunic: non solo Dominguez

In caso di cessione di Krunic, il Milan dovrebbe prendere un sostituto. L’ex Empoli nelle amichevoli estive ha giocato come titolare davanti alla difesa nel nuovo 4-3-3 di Stefano Pioli, quindi servirebbe un giocatore in grado di agire nel medesimo ruolo.

Uno dei nomi circolati in queste settimane è Nicolas Dominguez, 25enne argentino in forza al Bologna e con un contratto in scadenza a giugno 2024. Il club rossoblu chiede più di 10 milioni, ma alla fine potrebbe accontentarsi di meno soldi piuttosto di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Il già citato Fenerbahce ha presentato delle offerte nei giorni scorsi, però l’operazione non è decollata finora. Chiaramente, una soluzione come il Milan sarebbe maggiormente gradita all’ex Velez Sarsfield.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto di Relevo, un altro profilo nella lista rossonera è Marten De Roon. Anche il 32enne olandese ha un contratto che scade a giugno 2024 e, considerata pure l’età, il suo prezzo di cessione non può essere troppo alto. Con l’Atalanta ci sono dei discorsi già avviati per Charles De Ketelaere, che potrebbe andare Bergamo tra oggi e domani. Non è escluso che si parli anche dell’ex Heerenveen e Middlesbrough.

Quello di De Roon è un nome che è stato accolto con un po’ di freddezza da parte di tanti tifosi del Milan, che non sono convinti che possa essere il mediano adatto alle esigenze di Pioli. Anche se sulla carta ha le caratteristiche per giocare vertice basso nel 4-3-3, l’età non più giovanissima alimenta i dubbi. Vedremo se la società deciderà di puntare su di lui oppure su un centrocampista più giovane.