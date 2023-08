Fra i tre litiganti il quarto gode: Ballo-Touré, decisione a sorpresa

Novità cruciali sul futuro di Fodé Ballo-Touré direttamente da Gianluca Di Marzio. Il francese ha accettato la destinazione. Tutti i dettagli

Il Milan sta cercando di fare il possibile per sfoltire la sua rosa da tutti gli esuberi. Sono diversi i calciatori in uscita, elementi non più rientranti nel progetto tecnico rossonero. Si stanno comunque trovando delle difficoltà dato che non è così semplice trovare la soluzione che accontenti ogni esubero. Piazzati Ante Rebic e Devis Vazquez, mancano da cedere ancora diversi giocatori. Divock Origi, Junior Messias, Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara, Yacine Adli, Marko Lazetic e Charles De Ketelaere. La lista è davvero lunga, con Giorgio Furlani che sta lavorando incessantemente a tali cessioni.

Se quella di De Ketelaere all’Atalanta è ormai vicinissima, ci sarà da impegnarsi per ancora qualche giorno, o settimana a tutte le altre. Un capitolo spinoso è sicuramente rappresentato da Fodé Ballo-Touré, il terzino francese che sta complicando e non poco i piani del Milan. Su di lui si erano mossi principalmente Bologna, Fulham e Nizza. Il club italiano ha avanzato una proposta di prestito, mentre gli inglesi un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di 4 milioni di euro.

In maniera quasi assurda, Fodé ha rifiutato la proposta inglese, preferendo la meta italiana. Il Milan ha scelto di temporeggiare, mantenendo la priorità di cedere il giocatore a titolo definitivo. Di recente, è però arrivata un’ulteriore offerta per Ballo, e lui sembra essersi finalmente convinto.

Ballo-Touré, l’ok al club tedesco

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, Fodé Ballo-Tourè ha accettato la destinazione tedesca, con precisamente il Werder Brema pronto ad accoglierlo. In Bundesliga, il terzino francese avrebbe il minutaggio richiesto. Di Marzio sottolinea infatti che il Werder è pronto a garantirgli un ruolo di primo piano. Ma andiamo alle cifre. Il Milan vorrebbe chiudere l’operazione attorno ai 5 milioni di euro, praticamente la cifra spesa per aggiudicarselo dal Monaco due stagioni fa. E la sensazione è che i tedeschi potrebbe sbilanciarsi sino a tale cifra.

A Ballo-Touré, in caso di riuscita della trattativa, verrebbe garantito un contratto a lungo termine di quattro anni. Le prossime saranno dunque decisive. Il francese è forse, stavolta, davvero pronto a salutare Milanello e fare spazio. Una volta ceduto, il Milan dovrebbe accogliere Calafiori, il giocatore del Basilea già bloccato da Giorgio Furlani. L’ex Roma arriverebbe in rossonero attraverso la formula del prestito. Ma prima, la cessione di Ballo-Touré.