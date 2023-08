Milan, è ufficiale: preso il giovane Skoczylas

Il Milan ha definito l’arrivo del trequartista giovane e talentuoso. Ormai è tutto fatto, un ennesimo colpo di mercato in prospettiva.

Da quando il Milan è passato nelle mani di RedBird Capital come proprietà e gestione, è cambiato il vento. Non che precedentemente Elliott mettesse in piedi progetti troppo diversi, ma la ricerca e la caccia ai giovani talenti internazionali è diventata ancor più centrale.

Questo perché il club ha dato l’opportunità allo stimato talent scout Geoffrey Moncada di essere maggiormente operativo sul mercato della prima squadra. Un segnale di ricerca, scouting e osservazione molto importante e prevalente.

Ecco perché con le ultime operazioni di mercato in entrata l’età media del Milan si è abbassata fortemente. Sono arrivati, Sportiello a parte, solo calciatori sotto i 26-27 anni di età. Nessun acquisto da ‘instant team’ bensì innesti parzialmente costosi di elementi dal futuro assicurato.

L’ultimo colpo di prospettiva, che sarà più utile alla Primavera inizialmente, arriva sempre dall’estero. Moncada ha concluso l’ennesima operazione, di minor attrattiva ma comunque importante e coerente con il progetto appena descritto.

Skoczylas è del Milan: il comunicato ufficiale

Giusto dunque rinforzare anche le giovanili, che già in passato avevano ottenuto rinforzi esterni con colpi molto intriganti. Basta ricordare Milos Kerkez, passato per la Primavera Milan e oggi considerato uno dei terzini mancini più interessanti della Premier League.

Oggi è invece ufficiale l’ingaggio di un altro gioiello futuro, il classe 2006 Mateusz Skoczylas, giovane stella del calcio polacco. Un trequartista, che sa giocare anche da centrocampista puro e seconda punta. Arriva dallo Zaglebie Lubin, dove militava nella seconda squadra.

Skoczylas, che compirà 17 anni a settembre, si è messo in mostra nella formazione giovanile del Lubin, oltre ad essere un titolare fisso delle nazionali giovanili della Polonia. Un talento puro su cui il Milan vuole investire fortemente. Non a caso ha fatto il massimo per battere la concorrenza dello Sporting Lisbona pronta a fare saltare ogni piano. Come accennato, l’annuncio dell’acquisto è ufficiale. Di seguito il comunicato del club rossonero:

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mateusz Josef Skoczylas da Zagłębie Lubin. Il giovane calciatore polacco, classe 2006, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026

Il talentuoso Skoczylas raggiungerà nel Milan un connazionale, anche lui molto interessante in prospettiva. Ovvero il centrocampista offensivo Dariusz Stalmach, che gli scout rossoneri hanno individuato dal Gornik Zabrze. Evidentemente gli osservatori del Milan sono molto attivi in Polonia, dove effettivamente di ottimi talenti calcistici ve ne sono sempre a bizzeffe.