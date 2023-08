Milan, il grande momento si avvicina: segnatevi questa data

Sarà un Agosto ricchissimo per il Milan tra amichevoli, calciomercato e l’inizio della Serie A. Tra i tanti impegni ce n’è anche un altro da non perdere. Ora sappiamo anche la data

Un’estate decisamente movimentata per il Milan. Gli addii di Maldini, Massara e Tonali, il calciomercato ricco di colpi di scena con ben 8 acquisti, la prestigiosa tournée negli Usa con tre amichevoli di prestigio con Real Madrid, Juve e Barcellona, sono stati i momenti salienti degli ultimi due mesi.

Ora si entra ulteriormente nel vivo della nuova stagione con l’imminente inizio del campionato di Serie A 2023-24. Sono passati due mesi dall’ultimo match disputato contro il Verona che è già tempo di farsi trovare pronti per i primi tre incontri che vedranno opposto il Milan a Bologna (21 agosto), Torino (esordio a San Siro sabato 26 agosto) e Roma (venerdì 1 settembre all’Olimpico).

Un trittico iniziale di match già molto impegnativo per il Milan che poi tornerà in campo, dopo la prima pausa per le Nazionali, nel Derby contro l’Inter di sabato 16 settembre. La stracittadina precederà l’esordio nella fase a gironi di Champions League che avverrà tra il 19 e il 20 settembre.

Milan, una data da segnare in rosso

A proposito di Champions League, Agosto è anche il mese di un altro appuntamento assolutamente imperdibile per i tifosi rossoneri (e non solo). A fine mese, infatti, si terrà l’attesissimo sorteggio dei gironi che delineerà poi il calendario degli incontri della prima fase della massima competizione europea per club.

Sappiamo già la data in cui si terrà il sorteggio ovvero Giovedì 31 Agosto. Quel giorno, nel tardo pomeriggio a Nyon, Milan, Napoli, Inter e Lazio conosceranno gli avversari della fase a gruppi che comincerà il 19-20 settembre per poi concludersi il 12-13 dicembre con le sedici qualificate agli ottavi di finale in programma a febbraio.

Possibile un girone davvero impegnativo per il Milan. Rispetto alla scorsa edizione di Champions League quando i rossoneri, campioni d’Italia in carica, furono inseriti nella prima fascia, stavolta, Leao e compagni saranno in terza e rischiano di ritrovarsi contro addirittura due top club nel gruppo.

In attesa del completamento della fase dei playoff, si conosce già infatti la composizione delle prime due fasce del sorteggio che è la seguente:

Fascia 1: Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Benfica, Feyenoord e Siviglia (vincitrice Europa League)



Fascia 2: Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Lipsia, Inter e Porto.

Il Milan è nella terza urna con Lazio, Salisburgo, Stella Rossa e Shakthar Donetsk, in attesa di altre qualificate dalla fase dei playoff. Considerato che i rossoneri non possono essere sorteggiati, nel girone, con Napoli e Inter, ogni altra combinazione è possibile.

Il Milan potrebbe ritrovarsi così in un girone proibitivo con Manchester City e Real Madrid o in un altro più abbordabile con Porto e Feyenoord. Il tutto senza dimenticare che anche in quarta fascia potrebbero essere presenti rivali insidiosi come il Newcastle o la Real Sociedad o altri provenienti dai playoff che coinvolgono, tra gli altri, Olympique Marsiglia, Galatasaray, Dinamo Zagabria e Rangers Glasgow.