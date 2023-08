Milan, Krunic spinge per la cessione: nuova offerta in arrivo

Krunic è al centro di una trattativa per la sua cessione in Turchia e sembra aver preso una decisione: il Milan attende l’offerta “irrinunciabile”.

La dirigenza rossonera ha diverse operazioni in uscita da effettuare in queste settimane e una potrebbe riguardare Rade Krunic. Com’è noto, il giocatore ha ricevuto una proposta economica importante dalla Super Lig e sta seriamente pensando di lasciare Milano.

Il Fenerbahce è da giorni in pressing per l’acquisto del centrocampista bosniaco, al quale ha offerto un contratto da 3-3,5 milioni di euro netti annui. Oggi il suo stipendio è di circa 1,5 milioni a stagione, bonus compresi, quindi il trasferimento in Turchia gli consentirebbe di guadagnare molto di più. La differenza è tanta ed è normale che il giocatore stia seriamente pensando di dire addio all’Italia.

Calciomercato Milan, Krunic al Fenerbahce: la decisione di Rade

Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu di Sports Digitale, Krunic ha già detto sì al Fenerbahce e vuole continuare la sua carriera in Turchia. Adesso sta spingendo il Milan ad accettare la proposta del club di Istanbul, lo stesso in cui milita il connazionale Edin Dzeko.

La società rossonera non aveva in programma la cessione di Krunic, giocatore molto apprezzato da Stefano Pioli e da tutti a Milanello. Però, è normale che di fronte alla ricca offerta arrivata dalla Super Lig il giocatore possa aver deciso di provare una nuova esperienza e di andare a guadagnare dei soldi che in Italia non percepirebbe mai.

Adesso tocca al Fenerbahce migliorare la propria proposta per l’acquisto del cartellino. Finora non è arrivato a mettere sul tavolo i 10 milioni di euro che rappresentano l’importo minimo che il Milan considera idoneo per approfondire la trattativa. La richiesta iniziale era di 14-15 milioni, però i rossoneri potrebbero accettare una cifra inferiore e magari venire incontro al club turco accettando dei bonus.

A influire sul prezzo di Krunic c’è certamente l’età, dato che l’ex Empoli a ottobre compirà 30 anni. Non è assolutamente “vecchio”, però in Turchia solitamente non fanno grandi investimenti e per un giocatore non più giovanissimo cercano di non spendere troppo. Nelle prossime ore il Fenerbahce dovrebbe rilanciare e portarsi almeno a 10 milioni.

Dzeko si è trasferito a Istanbul nelle scorse settimane e ha parlato benissimo dell’ambiente a Rade, che appare convinto a raggiungere il compagno di nazionale. Non rimane che attendere aggiornamenti su questa trattativa. Nel frattempo, il Milan ragiona anche sui potenziali sostituti dell’Empoli: circolano i nomi di Nicolas Dominguez del Bologna e Marten De Roon dell’Atalanta. Ma non sono gli unici.