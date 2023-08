No all’Arabia: sfida Milan-Napoli per il difensore

Scontri in Serie A anche fuori dal campo: il Napoli è pronto a turbare il mercato del Milan, portandosi a casa il difensore del Barcellona.

Dopo che Casa Milan aveva messo nel mirino il giovane difensore del Barcellona, c’è il rischio che il Napoli possa complicare la trattativa. Con la cessione di Kim, gli azzurri hanno molti più fondi da investire nell’acquisto di un nuovo difensore, e questo potrebbe essere un problema per il Milan.

Il Milan è reduce da un calciomercato stellare, dove ha potenziato quasi ogni reparto con acquisti giovani e promettenti. Okafor, Chukuweze e Pulisic sono solo alcuni di questi, ai quali si vanno ad aggiungere prospetti ancora più giovani, come il 18enne Luka Romero, Chaka Traorè e Musah.

Gli acquisti del club rossonero, dunque, seguono una filosofia ben precisa: portare a Milano giovani di prospettiva, per farli crescere sotto la guida di Pioli, proprio come avvenuto con Leao. Talvolta, però, anche innalzare l’età media della squadra può essere una buona idea per affrontare competizioni ardue come la Champions League.

È per queste ragioni che i dirigenti di Casa Milan avrebbero messo il mirino su un 28enne del Barcellona. Dare maggiore spazio a Kalulu sulla destra al posto di Calabria potrebbe essere un’opzione aggiuntiva per Pioli: è così che si delinea la necessità di nuovi rinforzi nella retroguardia rossonera.

Calciomercato Milan, il Barcellona chiede 15 milioni: si inserisce il Napoli

Dopo i miliardi spesi per convincere i calciatori europei a giocare in Arabia, gli sceicchi si sono visti recapitare un secco no. Ed ecco che parte la lotta tra i club italiani e inglesi che vorrebbero assicurarsi le prestazioni del difensore di proprietà del Barcellona.

Il calciatore in questione è Clement Lenglet, difensore francese in forze al Barcellona, che potrebbe ben presto trovare altra sistemazione in Europa. Sì, perché questa è una delle priorità espresse dal calciatore dopo la solita ricca offerta ricevuta dall’Arabia. Dopo l’esperienza del prestito al Tottenham dove, tra l’altro, ha fatto anche bene, Lenglet vorrebbe restare in Europa.

Mister Xavi, però, non l’ha incluso nei piani della squadra blaugrana, ed ecco che si apre la finestra italiana. A fare la corte a Lenglet era inizialmente il Milan, a caccia di un difensore giovane e solido da affiancare talvolta a Tomori o Kjaer.

Ad ostacolare la trattativa è subentrato il Napoli, forte di una cessione piuttosto importante da 50 milioni di euro. Dall’incredibile scoperta di Kvaratskhelia e Kim, gli azzurri ci hanno fatto un bel gruzzoletto vendendo il difensore. Il vuoto lasciato dal gigante coreano è sicuramente da colmare, e i dirigenti partenopei potrebbero farlo turbando il mercato del Milan, offrendo i 15 milioni di euro chiesti dal Barcellona per lasciar partire Lenglet.