Okafor: “Infortunio alle spalle. Vi spiego perché ho scelto il Milan”

Le dichiarazioni di Noah Okafor in conferenza stampa. Ecco le sue risposte ai giornalisti presenti a Milanello

Giornata di presentazione in casa Milan. A Milanello è stato il turno di Noah Okafor. L’attaccante, arrivato dal Salisburgo, con molta probabilità farà il suo esordio domani contro il Monza.

L’infortunio, che lo ha tenuto fuori nell’ultimo periodo della stagione, è ormai alle spalle, come da lui confermato: “Ora ho recuperato, ho parlato con Pioli del mio ruolo. Vedremo nelle prossime settimane dove mi farà giocare. Monza? Quella di domani è una partita importante, deciderà il mister se giocherò o meno, ne parleremo insieme”.

Okafor ha deciso di sposare il progetto del Milan, nonostante le tante offerte ricevute. Negli ultimi mesi è stato accostato praticamente a tutte le big del campionato italiano e non solo, dall’Inter, passando per la Juve e la Roma: “Quando mi hanno presentato le varie opzioni ho considerato il Milan per la sua storia che mi ha impressionato. Fin dal primo giorno ho scelto di puntare sul Milan tra le varie alternative”.

Milan, da Leao a Chukwueze: sarà una squadra di velocisti

Si parla, inevitabilmente, di compagni di squadra. Noah Okafor è già finito sotto l’ala protettiva di Olivier Giroud: “Ho parlato tanto con lui, mi sta aiutando, così come Leao. Sono convinto che saremo una grande squadra”.

Del rapporto con il portoghese, Okafor ne aveva già parlato nei giorni scorsi: “Siamo rimasti in contatto dopo l’anno scorso, parliamo tanto. Chi è più veloce? Non lo so, siamo tutti veloci. L’importante è che nella squadra ci sia la giusta armonia, cercheremo di fare del nostro meglio. Vedremo”.

Parlando di velocità non si può fare un accenno anche a Chukwueze: “Sono stato con la squadra a Los Angeles, mi hanno accolto molto bene. Ieri ho incontrato per la prima volta Chukwueze, lo conoscevo già perché è nigeriano, ci avevo parlato altre volte per altre occasioni e sono molto contento di averlo come compagno di squadra”.