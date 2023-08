Prima volta col Milan: debutto per tre

Sono pronti per Stefano Pioli. Sarà la loro prima volta con la maglia del Milan: domani il Diavolo affronterà il Monza in amichevole

E’ nuovamente tempo di amichevoli per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, dopo essere tornata dagli Stati Uniti, dove ha disputato la tournée con Real Madrid, Juventus, e Barcellona, ha lavorato a Milanello, in vista dell’inizio della stagione, che avrà inizio il prossimo 21 agosto a Bologna.

Prima, però, alcune amichevoli che testeranno la condizioni di Maignan e compagni. Il tecnico di Parma ha voglia di puntare ancora sugli uomini schierati in America. Così domani, alle ore 21.00, contro il Monza, per il primo Trofeo Silvio Berlusconi, si rivedrà la formazione che verosimilmente scenderà in campo contro gli uomini di Motta.

In difesa, così, davanti a Mike Maignan, ci saranno ancora Alessandro Florenzi, in attesa del recupero di Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez. Nel 4-3-3 di Pioli, spazio a centrocampo a Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In avanti ancora il tridente formato da Rafael Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic.

Milan, ecco gli ultimi colpi: sono pronti al debutto

Nel corso della partita, dopo l’intervallo, ci sarà spazio per vedere i nuovi acquisti, quelli arrivati negli ultimi giorni, e che non hanno ancora debuttato in maglia rossonera.

Durante la tournée americana, Samuel Chukwueze ha lavorato duro a Milanello ed è adesso pronto al suo esordio. A scriverlo è Luca Bianchin, sul proprio profilo Twitter. Ma il nigeriano, tra i più attesi dai tifosi, non sarà l’unico a scendere in campo per la prima volta. C’è attesa, infatti, anche Noah Okafor, che negli Stati Uniti c’è stato. Ma l’ex Salisburgo era reduce da un infortunio, rimediato al termine della stagione scorsa, ma ora è pronto per il debutto.

Sta benissimo anche Yunus Musah, arrivato dal Valencia, pochi giorni fa, che non vede l’ora di mostrare a tutti le sue qualità. Potrà farlo domani, nel corso del secondo tempo, di Monza-Milan. Il Diavolo fa le prove per il campionato e lo fa con la rosa praticamente al completo.