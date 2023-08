Chi è Skoczylas, il talento polacco preso dal Milan: ruolo e caratteristiche

Alla scoperta di Mateusz Skoczylas, il classe 2006 che il Milan si è conteso sino all’ultimo con lo Sporting Lisbona, ma che alla fine è riuscito ad aggiudicarsi

Il Milan, quest’estate, ha dovuto sudare per aggiudicarsi il talentino polacco Mateusz Skoczylas. Il classe 2006 è stato conteso sino alla fine con lo Sporting Lisbona, club portoghese che ha fatto di tutto per convincere il giovane a non scegliere il Milan. Già, perché Mateusz si era promesso sposo ai rossoneri. Aveva anche svolto le visite mediche di rito che lo avrebbero subito condotto ad unirsi alla Primavera di Ignazio Abate. Ma l’inserimento prepotente dello Sporting aveva fatto vacillare le sue intenzioni. I lusitani hanno provato a far saltare tutto con un’offerta migliorata allo Zaglebie Lubin, club proprietario del cartellino di Skoczylas.

Il Milan ha però anch’esso rilanciato, presentando un’offerta di poco superiore al milione e mettendo ogni cosa al suo posto. Il classe 2006 ha così mantenuto la parola data e ha firmato il suo contratto col Diavolo. Un accordo valido fino al 2026. L’ufficialità è già arrivata come vi abbiamo riportato di recente con il comunicato del club annesso. Ma scopriamo chi è Mateusz Skoczylas, e perché Geoffrey Moncada è rimasto stregato dal suo talento.

Skoczylas, le origini

Come accennato, Mateusz si unirà innanzitutto alla Primavera di Ignazio Abate. A soli 16 anni, deve prima compiere i giusti step per consacrarsi con pazienza. Lui è cresciuto calcisticamnete nello Zaglebie Lubin. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi debuttare in Prima Squadra, lo Zaglebie Lubin II a luglio. La squadra in questione milita nella Serie B polacca. Il 16enne si è messo ampiamente in mostra con la formazione Under 19 del Lubin, con il quale ha segnato ben 5 reti nella scorsa Youth League.



Numeri e presenze che lo hanno ben presto portato nel giro delle Nazionali minori polacche. Di recente ha disputato l’Europeo Under 17, e ha ricevuto ottimi apprezzamenti dal suo CT Marcin Wlodarski. “È un giocatore a cui piace stare sotto il gioco offensivo. Gli piace andare sulla linea di fondo e giocare la palla e poi tornare in azione. È anche molto importante per noi nel gioco difensivo” aveva detto il tecnico in una delle conferenze stampa.

Adesso, Mateusz è pronto ad un’esperienza ben più ambiziosa, con la maglia rossonera indosso. Capiamo come Ignazio Abate potrà utilizzarlo dal punto di vista tecnico-tattico.

Skoczylas al Milan, ruolo e caratteristiche

Mateusz Skoczylas ha le caratteristiche del tuttocampista, come dimostrano anche le parole del CT dell’Under 17 polacca. Attitudine e disponibilità in campo lo rendono un profilo importante quanto in fase offensiva che d’interdizione. Nasce come centrocampista centrale, ma col tempo si va trovando sempre meglio in avanti, nel ruolo di trequartista sotto la punta. E a volte ha anche occupato la posizione di seconda punta. Ma come accennato, le sue doti disponibili lo rendono un profilo utile anche in mediana. Ignazio Abate avrà dunque a disposizione un elemento duttile per il suo centrocampo/attacco. Dovrà essere bravo a plasmare il talento Skoczylas, che a settembre prossimo compirà 17 anni.