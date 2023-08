Kessie all’Al Ahli, ma in Spagna svelano: “È deluso dal Barcellona”

Anche Kessie verso il trasferimento in Arabia Saudita: l’ex Milan è un po’ arrabbiato con il Barcellona, stando a quanto scrivono in Spagna.

La Saudi Pro League si sta arricchendo di giocatori provenienti dall’Europa e si tratta solo di over 30 in cerca dell’ultimo remunerativo contratto della carriera. Gli investimenti riguardano anche giocatori più giovani e che vengono convinti a suon di milioni.

Tra coloro che nella nuova stagione giocheranno in Arabia Saudita c’è pure Franck Kessie. Ormai è tutto fatto. Il Barcellona incasserà 15 milioni di euro dall’Al Ahli, che ne verserà circa 20 netti annui per tre anni al centrocampista ivoriano. Lui e il suo agente George Atangana possono essere felici del nuovo contratto firmato. In Catalogna lo stipendio era sui 6 milioni a stagione, questo trasferimento rappresenta un bel salto.

Calciomercato, Kessie all’Al Ahli: il Barcellona lo ha “usato”?

Il piano iniziale di Kessie era quello di rimanere a Barcellona, nonostante una prima stagione non esaltante e lo scarso feeling con Xavi. Già nell’ultimo mercato di gennaio aveva rifiutato ogni ipotesi di cessione e la sua idea era quella di restare per provare a convincere tutti della sua importanza per la squadra. Le cose sono andate diversamente.

Sport.es racconta che Kessie già prima di rientrare dalle vacanze per allenarsi con il Barcellona aveva capito la situazione. Il club aveva deciso che doveva andarsene a ogni costo e Xavi glielo aveva comunicato direttamente, nonostante fosse propenso a dargli un’altra chance.

Fonti vicine al giocatore fanno sapere a Sport.es che la preseason non è stata semplice per l’ivoriano, perché ha avuto pochissimo dialogo con Xavi e così il messaggio da parte dl Barcellona è diventato ancora più chiaro. Dopo i 45 minuti giocati nell’amichevole contro l’Arsenal, non è stato impiegato né contro il Real Madrid né contro il Milan. Scelte che dicevano tutto.

Kessie dice addio al Barça “suo malgrado, ferito e – si legge – con la sensazione di essere stato ingaggiato per fare cassa“. Il centrocampista era approdato in Catalogna a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Milan, e quindi adesso il club blaugrana può mettere a bilancio una plusvalenza con la sua cessione.

Nonostante la delusione nei confronti del Barcellona, ritiene di essere stato utile nella stagione che ha portato la squadra di Xavi a vincere di nuovo la Liga. Ha deciso di optare per l’Arabia Saudita per proseguire la sua carriera, accantonando altre richieste che gli avrebbero permesso di restare in Europa con uno stipendio inferiore. Lui, come altri che hanno fatto la stessa scelta, dicono che il campionato saudita diventerà un punto di riferimento in futuro. Vedremo se sarà davvero così, ad oggi appare una decisione basata solamente sui soldi.