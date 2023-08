Krunic, mossa a sorpresa del Milan: tifosi spiazzati

Gianluca Di Marzio riporta fondamentali novità sulla situazione di Rade Krunic al Milan. Il club rossonero ha un piano preciso per trattenere il giocatore

Al momento sta tenendo fortemente banco la questione cessioni in casa Milan. Dopo l’arrivo dell’ottavo acquisto, Yunus Musah, Giorgio Furlani sta lavorando incessantemente alla vendita di tutti gli esuberi. Non una questione di poco conto, dato che la lista dei partenti è davvero lunga. Divock Origi, Fodé Ballo-Touré, Junior Messias, Marko Lazetic, Mattia Caldara, Charles De Ketelaere e Yacine Adli hanno la valigia in mano.

Quelli più vicini alla partenza sono sicuramente De Ketelaere e Ballo-Touré. Il primo è ad un passo dall’Atalanta, il secondo è proiettato ad accettare l’offerta tedesca del Werder Brema. Per gli altri, bisognerà pazientare e sperare che qualche squadra si faccia concretamente avanti. C’è un però, dato che alla lista dei partenti se ne è aggiunto un altro inaspettatamente. Parliamo chiaramente di Rade Krunic, il jolly prezioso di Stefano Pioli per il quale si è fatto di recente avanti il Fenerbahce. I turchi sono assolutamente intenzionati a fare sul serio, e hanno messo sul piatto di Krunic un ricco ingaggio da 3,5 milioni di euro.

La cifra sta facendo vacillare fortemente il centrocampista, al momento intenzionato ad accettare l’offerta. Ma per il Milan si tratta di un giocatore davvero molto importante, per questo è pronta la contromossa. Tutti i dettagli da Gianluca Di Marzio.

Krunic, rinnovo e aumento: il Milan non molla

Come riferisce l’esperto di mercato, il Milan sta facendo il possibile per convincere Rade Krunic a restare. Non vuole affatto perdere un calciatore così prezioso per le idee e gli schemi di Stefano Pioli. I dialoghi sono in atto tra il club rossonero, il giocatore e il suo entourage. Di Marzio conferma che questi sono fortemente tentati dall’offerta turca del Fenerbahce, soprattutto per la questione ingaggio. Al momento, l’offerta del club di Istanbul è insufficiente. Non bastano i 7-8 milioni offerti al Milan, che vorrebbe privarsi del giocatore solo in caso di una cifra tra i 10 e 15 milioni di euro.

Per questo, come detto, Giorgio Furlani si è impuntato nel trattenere Rade Krunic in squadra. La strategia è quella di offrirgli un rinnovo del contratto con annesso adeguamento dell’ingaggio. Il bosniaco guadagna attualmente poco più di un milione. Per convincerlo si potrebbe dunque arrivare ad un aumento sino ai 3 milioni di euro. Sono ore frenetiche sul fronte Krunic per il Milan. Si aspettano dunque aggiornamenti a breve.