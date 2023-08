Milan, 10 milioni per la cessione: ore decisive, i dettagli

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Krunic, diviso tra l’alettante offerta del Fenerbahce e un Milan che preferirebbe tenerlo.

A inizio mercato il club rossonero non aveva programmato la cessione di Rade Krunic, giocatore molto stimato da Stefano Pioli e impiegato titolare nelle amichevoli estive. Tuttavia, la ricca proposta contrattuale del Fenerbahce ha fatto vacillare il giocatore.

Stando alle indiscrezioni, il club turco gli ha offerto uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti annui. Oggi il centrocampista bosniaco ne percepisce circa la metà al Milan e sa che sarà difficile rimanere nel calcio europeo con un contratto migliore di quello inviato da Istanbul. Inoltre, c’è il pressing del connazionale Edin Dzeko che lo vuole nella sua nuova squadra.

Calciomercato Milan, futuro Krunic: le ultime notizie

Secondo quanto spiegato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, Krunic ha l’accordo completo con il Fenerbahce. Adesso manca l’intesa tra le due società per finalizzare l’operazione.

Il Milan chiede circa 10 milioni di euro e attende il rilancio dell’offerta dalla Turchia. Questa settimana c’è la possibilità che le parti si avvicinino, anche se in Italia è trapelato che il club rossonero sta cercando di convincere il giocatore a rimanere, magari offrendo un rinnovo del contratto con un aumento dello stipendio.

Krunic è legato al Milan, ma al tempo stesso è molto tentato dalla proposta arrivata da Istanbul e ha dato il suo consento al trasferimento. Anche se oggi è un titolare nella formazione di Stefano Pioli, nei piani dell’allenatore dovrebbe giocare un calciatore diverso come perno centrale del centrocampo.

Con Ismael Bennacer infortunato e i nuovi arrivati che devono ancora ambientarsi, l’ex Empoli si è ritagliato un ruolo da protagonista. Già nella passata stagione era diventato titolare, visto che Pioli aveva alzato Bennacer come trequartista e lui aveva affiancato Sandro Tonali in mediana nel 4-2-3-1. Ora il modulo è il 4-3-3 e nella posizione finora occupata da Rade servirebbero caratteristiche un po’ diverse.

Vedremo se Krunic alla fine andrà al Fenerbahce. Intanto il Milan sta sicuramente riflettendo sulle eventuali alternative. Circola sempre il nome di Nicolas Dominguez del Bologna, il cui contratto scade a giugno 2024. Lo stesso Fenerbahce ci ha provato prima di dare l’assalto al bosniaco, ma la trattativa non è andata in porto. L’argentino è ancora in Emilia e aspetta novità. Milano è una destinazione gradita.