Milan, doppia cessione complicata: la situazione

Sembra che le due operazioni in uscita debbano al momento essere messe in stand-by. Il Milan sta pensando di tenerli entrambi.

Come già detto ampiamente, il Milan prima di mettere in cascina le ultime operazioni di completamento della rosa dovrà cedere qualche calciatore ed esubero della rosa.

Difficile pensare che senza ulteriori uscite il Milan possa arricchire ulteriormente la squadra. Si parla di un altro difensore centrale, di un nuovo regista di centrocampo e pure di un terzo centravanti. Ma senza le cessioni stavolta appare più dura riuscire a definire il tutto.

Situazioni complicate in uscita che potrebbero anche risolversi nelle ultime ore di mercato, vicino al 31 agosto prossimo. Ma le ultimissime indiscrezioni in tal senso sorprendono un po’ tutti. Infatti è possibile e tutt’altro che da escludere la permanenza di un paio di calciatori che fino a poco fa sembravano destinati a lasciare Milanello senza se e senza ma.

Krunic e Caldara possono restare: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan a fine mercato potrebbe trattenere in rosa, più per mancanza di offerte e di alternativa che per altro, due calciatori che di recente sembravano già con le valigie pronte. Due elementi molto diversi tra loro che però erano finiti nelle cronache di mercato in uscita.

Il primo nome è quello di Rade Krunic, che nelle ultime settimane si era allontanato di fatto dal Milan. Il centrocampista bosniaco classe ’93 era stato accostato al Fenerbahce, pronto a fare un’offerta allettante al giocatore. Si è anche parlato di una proposta contrattuale già accettata da Krunic, ma secondo le recenti indiscrezioni non vi sono passi avanti nella trattativa.

L’altro elemento destinato a rimanere è Mattia Caldara, il difensore centrale classe ’94 che è tornato dal prestito allo Spezia. Un centrale esperto che non viene certo considerato un elemento importante per il Milan. Ma di proposte vere e proprie non se ne sono viste. Non da escludere che i rossoneri possano trattenerlo come quinto centrale, fino alla scadenza del suo contratto fissata per giugno 2024.

Ovviamente entrambe le situazioni possono ancora cambiare da qui a fine mercato, soprattutto in caso di offerte concrete per Krunic e Caldara. Ma ad oggi sembrano tutti e due destinati a restare in rosa. La permanenza del bosniaco farebbe comunque felice Pioli, che lo considera un jolly sempre utilissimo e lo ha schierato da titolare in più occasioni. Ciò escluderebbe l’arrivo di un nuovo regista di centrocampo, ma quanto meno Krunic conosce bene l’ambiente e i desideri del tecnico.