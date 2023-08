Monza-Milan, è ufficiale: De Ketelaere non convocato

Adesso è anche ufficiale: Charles De Ketelaere non è stato convocato per l’amichevole di stasera contro il Monza. L’addio è ad un passo

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Monza-Milan, e dalla lista dei disponibili ci si accorge ufficialmente che Charles De Ketelaere non è stato convocato dal tecnico Stefano Pioli. Una notizia che non stupisce, dato l’imminente passaggio del talento belga tra le fila dell’Atalanta. La mancata convocazione conferma che l’approdo di Charles a Bergamo è solo una questione di ore.

La Dea, come riportato dalle più autorevoli fonti, ha ormai in pugno De Ketelaere, ed è pronto ad accoglierlo attraverso la formula del prestito oneroso (3 milioni) con un diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro più 4 di bonus. Una modalità che, in caso di acquisto a titolo definitivo la prossima stagione, permetterà al Milan di non registrare alcuna minusvalenza. Dunque, assente stasera a Monza, CDK viaggia spedito verso l’Atalanta.