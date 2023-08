Monza-Milan, Trofeo Berlusconi: le probabili formazioni

Questa sera andrà in scena l’amichevole Monza-Milan, valida per il trofeo Berlusconi. Ecco come si schiereranno le due squadre.

Voluto fortemente da Adriano Galliani, oggi andrà in scena la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, sfida estiva dedicata alla memoria dello storico presidente che ha fatto grande il Milan e che ha portato il Monza per la prima volta in Serie A.

Proprio Monza-Milan sarà il duello di questa sera allo stadio Brianteo (o meglio U-Power stadium). I rossoneri di Stefano Pioli assaggeranno la Serie A sfidando una delle formazioni più sorprendenti dell’ultimo campionato, guidata dal giovane Raffaele Palladino.

Quella di oggi sarà la prima di ben quattro sfide amichevoli che il Milan ha organizzato nei prossimi giorni. Infatti già domani andrà in scena un test a Milanello contro il Trento, mentre tra il 12 ed il 13 agosto sempre nel centro sportivo milanista verranno ospitati i test-match finali contro Etoile du Sahel e Novara.

La probabile formazione del Milan

Monza-Milan andrà in scena stasera dunque alle ore 21 in punto. L’amichevole dedicata a Berlusconi sarà visibile in diretta su Canale 5, dunque in chiaro, ma anche in streaming sull’app di Mediaset Infinity.

Occasione per Pioli di provare lo schieramento titolare del Milan, ma anche di far debuttare gli ultimi arrivati. Coloro che si allenano da meno tempo ma che vogliono iniziare ad immergersi negli schemi rossoneri e nel calcio italiano.

Secondo il Corriere dello Sport Pioli confermerà la formazione tipo delle ultime uscita negli Usa, con la sola eccezione dell’acciaccato Calabria che potrebbe partire dalla panchina. Un 4-3-3 di partenza con Maignan tra i pali, difesa a quattro con Kalulu a destra, il tandem Thiaw-Tomori al centro e Theo Hernandez a sinistra.

In mediana ancora spazio ai nuovi Loftus-Cheek e Reijnders come mezzali e Krunic ad agire da metronomo centrale. Infine il tridente consolidato: Pulisic e Leao sulle ali ad affiancare Giroud come prima punta. Inizialmente in panchina i volti nuovi Musah, Okafor e Chukwueze, tutti pronti a fare la propria apparizione.

Il probabile undici del Milan: (4-3-3) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

La formazione del Monza

Interessante sarà vedere anche il nuovo Monza di mister Palladino, non certo rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione ma con un paio di elementi nuovi ed interessanti da visionare.

La squadra brianzola dovrebbe subito lanciare Roberto Gagliardini, l’ex interista che Galliani si è assicurato a parametro zero. In panchina invece l’altro rinforzo d’esperienza dai nerazzurri, ovvero il difensore D’Ambrosio.

Il probabile undici del Monza: (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho.