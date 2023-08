“Affare in chiusura”: il Milan cede il difensore a titolo definitivo

Altra operazione in uscita che il Milan starebbe per completare in queste ore. La squadra di Stefano Pioli è ad un passo dal compierla.

Il Milan continua a lavorare sul mercato. Nonostante le tante operazioni già compiute, in particolar modo in entrata con ben otto colpi già messi a segno, si sta facendo il possibile per modellare ancora la rosa.

Uno dei reparti ancora da puntellare è la difesa. L’unica operazione ufficiale compiuta nel reparto arretrato ha riguardato l’uscita di Matteo Gabbia, passato in prestito al Villarreal. Ma vi sono anche altri esuberi che possono essere piazzati nelle prossime ore.

Spicca tra questi il franco-senegalese Fodé Ballo-Touré. Il terzino classe ’97, come è noto da tempo, non rientra nei piani di mister Pioli. Un giocatore di buona gamba e fisicità che però in due anni non ha mai convinto fino in fondo il tecnico. A parte la rete importante ad Empoli dello scorso anno, l’ex Monaco non si è mai contraddistinto positivamente.

Ballo-Touré è da tempo sul mercato: l’idea del Milan è cederlo per trovare un sostituto vero e proprio e più simile a Theo Hernandez per caratteristiche.

Ballo-Touré vicinissimo al Werder Brema: manca il sì del Milan

Dopo aver rifiutato il trasferimento al Fulham, che aveva fatto una buona offerta al Milan nel mese di luglio, Ballo-Touré sembra ora aver scelto una destinazione diversa, sempre estera. Il terzino senegalese infatti ha dato il proprio benestare al passaggio al Werder Brema.

Il numero 5 dunque ha scelto la Bundesliga come sua futura destinazione. Secondo gli aggiornamenti del Corriere dello Sport, l’affare sarebbe già in chiusura, visto che gli agenti del terzino e la dirigenza del Werder avrebbero già un accordo di massima a livello contrattuale. Se tutto andrà bene, nelle prossime ore Ballo-Touré potrà sbarcare a Brema e lasciare il Milan a titolo definitivo.

Manca solo l’accordo economico totale tra Milan e Werder, con i rossoneri che chiedono almeno 4-5 milioni di euro per il cartellino del difensore ex Monaco. Un’operazione che sembra ben impostata e che farebbe felici tutti, in particolare Stefano Pioli che vorrebbe però un rimpiazzo all’altezza e possibilmente superiore.

Il nome favorito resta quello di Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Basilea che sembra essere in cima alla lista dei desideri di Pioli e di Moncada. Il classe 2002 potrebbe sbarcare in prestito con diritto di riscatto, mentre gli svizzeri preferirebbero fare l’operazione a titolo definitivo. A breve si entrerà nel vivo di questa trattativa.