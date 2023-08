Dal Milan al Besiktas: clamoroso, vogliono anche lui

Il Beşiktaş tiene l’attenzione fissata sul Milan. Dopo l’acquisto di Ante Rebic, sono interessati ad un altro rossonero. Lo riferiscono in Turchia

Il Milan è attualmente concentrato sul fronte cessioni. Giorgio Furlani è ben consapevole che c’è la grande esigenza di sfoltire una rosa troppo numerosa e in cui diversi elementi sono ridondanti. Dopo le cessioni di Ante Rebic e Devis Vazquez, la lista dei partenti rimane lunga. Divock Origi, Junior Messias, Mattia Caldara, Marko Lazetic, Yacine Adli, Charles De Ketelaere e Fodé Ballo-Touré. Per alcuni di questi, vedi De Ketelaere e Ballo-Touré, la cessione sembra ad un passo. Uno destinato all’Atalanta, l’altro al Werder Brema in Germania.

Il Milan ha le idee chiare. Tutti devono lasciare Milanello entro la fine del mercato, e alla lista degli esuberi potrebbe aggiungersi inaspettatamente un altro profilo. Parliamo di Alexis Saelemaekers, l’esterno destro la cui posizione è più incerta che mai in rossonero. Il club, per il ruolo di esterno destro, si è aggiudicato Samuel Chukwueze dal Villareal, ma anche Pulisic e Luka Romero, che possono agire su quella zona di campo indisturbati. Ecco che la presenza del belga, mai ritenuta all’altezza delle ambizioni del Milan, potrebbe venir meno.

E dalla Turchia arrivano voci decisive in tal senso.

Saelemaekers, sarà addio? C’è il Besiktas

Come riferisce la fonte turca brospor.com, il Besiktas ha messo gli occhi su Alexis Saelemaekers del Milan. Al momento si parla di semplici sondaggi, anche perché ci sarà anche da valutare le intenzioni del giocatore. Ricordiamo che il club turco in questione ha già acquistato Ante Rebic dal club rossonero, per in seguito mostrare particolare gradimento per i cartellini di Divock Origi e Junior Messias. Questi ultimi non sono mai stati convinti della destinazione, e per questo l’interesse sembra essersi raffreddato.

Adesso, il Besiktas è tornato a guardare in casa Milan e ha messo nel mirino Alexis Saelemaekers. Il Milan potrebbe davvero cedere il belga? A prescindere dalle prestazioni altalenanti, l’ex Anderlecht ha sempre mostrato una fede smisurata per la maglia, instaurando un rapporto di complicità e devozione con il mondo Milan e con tutti i tifosi. Rappresenterebbe un addio doloroso, per tutti, ma il Milan deve certamente pensare a migliorare la rosa e puntare sempre più in alto. Si era anche parlato della possibilità di adattare Saele al ruolo di terzino destro a partire dalla prossima stagione, dato che Florenzi e Calabria non completano al meglio il ruolo.

Ma tutto sta al Milan, al giocatore e alle potenziali offerte che potrebbero arrivare.