Dal Milan al Manchester City: colpo a sorpresa da 70 milioni

Pep Guardiola vuole completare la propria rosa con un altro innesto di qualità e di livello. Nel mirino dei campioni d’Europa c’è l’ex milanista.

Il Manchester City si appresta ad incominciare l’ennesima stagione sotto la guida di Pep Guardiola. L’annata non è incominciata benissimo, con la sconfitta in Community Shield contro l’Arsenal ai rigori. Ma resta sempre forte la gioia della recente Champions League conquistata contro l’Inter a giugno.

Il City ha comunque ceduto alcuni tasselli importanti della sua rosa. Finora la squadra britannica ha dato il benestare alle cessioni di Ilkay Gundogan, finito al Barcellona a costo zero, e di Ryad Mahrez, che ha scelto di accettare le lusinghe dei club sauditi.

Per rimpiazzare soprattutto il fuoriclasse algerino, Guardiola starebbe nelle ultime ore spingendo per un calciatore di grande qualità tecnica, anche se in Premier League ha dimostrato le proprie ‘skills’ soltanto in maniera discontinua. Inoltre si tratta di una vecchia conoscenza del Milan.

Guardiola punta Paquetà: pronti 70 milioni di sterline

L’idea è quella di portare a Manchester, sponda City, il fantasista brasiliano Lucas Paquetà. Un calciatore che in casa Milan i tifosi ricordano molto bene, visto che fu una sorta di illusione di mercato che nei primi mesi della sua avventura aveva entusiasmato tutti, con grande enfasi e speranze.

Secondo la stampa britannica, Guardiola avrebbe fatto il nome di Paquetà, che attualmente gioca nel West Ham e ha da poco vinto da protagonista la Conference League. Il brasiliano classe ’97 è lusingato di questa proposta, tanto che sarebbe pronta un’offerta da 70 milioni di sterline da parte del City (circa 80 milioni di euro). Un super colpo su cui Guardiola pare puntare fortemente, nonostante Paquetà sia spesso vittima di periodi grigi e poco brillanti.

Una grande opportunità per Lucas Tolentino Coelho de Lima, questo il nome completo di Paquetà. Sbarcato in Europa nel gennaio 2019, quando il Milan su indicazione di Leonardo lo strappò al Flamengo per 35 milioni di euro, il trequartista brasiliano ha giocato poi nel Lione e nel West Ham.

L’ascesa dell’ex numero 39 rossonero sembra essere in continua evoluzione. Inoltre il calciatore è da anni divenuto un punto fermo della Seleçao brasiliana, avendo collezionato negli ultimi anni ben 42 presenze in nazionale maggiore. Paquetà ha anche partecipato da titolare ai Mondiali 2022 in Qatar, dove però il Brasile è uscito a sorpresa ai calci di rigore contro la Croazia, ai quarti di finale.