Krunic-Fenerbahce, Pioli manda un segnale: è inequivocabile

Pioli dopo Monza-Milan ha risposto in merito alla situazione di Krunic, obiettivo di mercato del Fenerbahce in queste settimane.

Il futuro di Rade Krunic è uno dei temi caldi del calciomercato rossonero negli ultimi tempi. Com’è noto, il Fenerbahce gli ha offerto un ricco contratto e lui è disponibile al trasferimento in Turchia.

Il club di Istanbul ha messo sul tavolo un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione, stipendio che è abbastanza superiore a quello da 1,7 milioni (bonus compresi) che percepisce al Milan. Inoltre, c’è il connazionale Edin Dzeko che spinge per farlo arrivare nella sua nuova squadra.

Krunic tra Milan e Fenerbahce: parla Pioli

Ci sono indiscrezioni che danno per fatto l’accordo tra Krunic e il Fenerbahce. Nonostante il legame con il Milan, il centrocampista vorrebbe provare una nuova esperienza e avere un nuovo contratto più ricco. Tuttavia, manca un tassello molto importante: l’intesa tra le due società per quanto riguarda il cartellino.

Il Fenerbahce finora non è arrivato a offrire neppure 10 milioni di euro, soglia minima per il Diavolo, che comunque vorrebbe incassare qualcosa di più. Se da Istanbul decideranno di fare uno sforzo economico maggiore, allora la trattativa potrebbe anche avere esito positivo. In attesa di capire se arriverà una proposta convincente, Krunic continua a giocare titolare nella formazione di Stefano Pioli.

L’ex Empoli è stato impiegato dal primo minuto anche nella partita di ieri sera all’U Power Stadium contro il Monza, valida per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Inoltre, era il vice-capitano designato e ha indossato la fascia quando Theo Hernandez è uscito dal campo. Segnali chiari da parte del miste, che ripone massima fiducia nel giocatore e che lo ritiene importante per il suo progetto tecnico-tattico.

Nel post-gara Pioli è stato interpellato anche su Rade, viste le voci di mercato che lo riguardano, e ha risposto così: “Con l’arrivo di Musah il centrocampo è completo e spero di andare avanti con questi calciatori. Secondo voi farei giocare uno che non si allena bene o che ha la testa da un’altra parte? Non contano le parole, conta l’atteggiamento e su questo Rade non ha mai sbagliato“.

L’allenatore rossonero vede un Krunic pienamente coinvolto e non deconcentrato dall’offerta del Fenerbahce. Il suo auspicio è quello di continuare ad averlo in organico, è chiaro. Non è segreto la sua grande stima nei confronti del centrocampista bosniaco, che alla fine potrebbe anche rimanere a Milano. Questa settimana può essere decisiva per capire definitivamente se il trasferimento in Turchia si farà oppure no. Pioli ha già fatto intendere la sua volontà.