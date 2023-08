Milan, niente attaccante: va in Premier League, è ufficiale

Nulla da fare per il Milan, che vede sfumare definitivamente la possibilità di acquistare l’attaccante. Ha firmato un maxi contratto col club inglese

Il Milan sta ancora continuando la sua caccia al centravanti, quello che insieme a Olivier Giroud e Noah Okafor (più un jolly d’attacco) dovrà alternarsi nel ruolo. In questi caldi mesi di calciomercato, sono stati tantissimi i nomi accostati al Diavolo. Certo, l’arrivo di Noah Okafor è stato inaspettato e ha sorpreso tutti, e si pensava potesse completare il reparto d’attacco di Stefano Pioli. Ma è chiaro che per la rosa dirsi completa necessita di una terza scelta valida e affidabile.

In questi giorni sono accese le discussioni su Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 di proprietà del Milan ha ancora un futuro incerto, o almeno per la prossima stagione. Pioli lo sta valutando giornalmente a Milanello, per capire se concedergli una maglia della Prima Squadra, finalmente, o rigirarlo in prestito per un ulteriore anno di esperienza e gavetta. Chiaramente, l’acquisto di un attaccante passa anche dalla scelta su Colombo.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, nel frattempo, hanno valutato diversi profili come accennato. Dai più esperti (Morata e Taremi) ad attaccanti più giovani ma di grossa prospettiva. Uno di questo è stato Alejo Véliz, l’argentino per cui il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale a breve. Purtroppo, il talento si è promesso ad un altro destino.

Veliz, niente Milan: approda in Premier

Su Alejo Véliz sono arrivati solo report positivi dall’Argentina. Un talento tutto offensivo con caratteristiche da vero bomber, e con chiaramente ancora tanta strada da fare. Avrebbe potuto rappresentare il terzo attaccante perfetto per Stefano Pioli, ma il prepotente inserimento del Tottenham ha fatto saltare tutto. Gli Spurs si sono dunque aggiudicati Alejo Véliz, pagando il costo della clausola rescissoria pari a 15 milioni di euro più 6 di bonus. Oggi, l’acquisto è ufficiale come comunicato dal Tottenham con una nota sul proprio sito. Eccola di seguito:

Siamo lieti di annunciare la firma di Alejo Veliz da Rosario Central, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro.

Il centravanti ha concordato con il Club un contratto fino al 2029, e vestirà la maglia numero 36.

Nato a Gödeken, in Argentina, Alejo si è unito al Rosario a livello Under 20 e ha fatto il suo debutto in prima squadra nel luglio 2021. L’attaccante 19enne ha collezionato un totale di 62 presenze con la Primera Division in tutte le competizioni, segnando 19 volte.

A livello internazionale, Alejo ha giocato con l’Argentina ai Mondiali FIFA Under 20 e ai Campionati sudamericani Under 20 all’inizio di quest’anno. Ha segnato tre gol in nove presenze a quel livello fino ad oggi.