Milan, vice-Theo: soluzione a sorpresa, tifosi spiazzati

Nella ricerca di un nuovo terzino sinistro per il Milan della nuova stagione, i rossoneri stanno valutando un’altra soluzione interna.

In questi giorni, possibilmente entro la fine della settimana corrente, il Milan vuole dare una sterzata al mercato in uscita. In pratica i dirigenti intendono sfoltire definitivamente la rosa da quei calciatori poco adatti al calcio di mister Pioli.

Nelle prossime ore verranno definite le partenze di Charles De Ketelaere, diretto all’Atalanta, e possibilmente anche di Fodé Ballo-Touré. Il terzino franco-senegalese non rientra nei piani e potrebbe finire al Werder Brema. Il club di Bundesliga pare aver superato la concorrenza di club come Nizza e Bologna.

A quel punto il Milan avrà certamente bisogno di un nuovo terzino sinistro. Un vice-Theo Hernandez che, a differenza di Ballo-Touré, possa garantire spinta, qualità e continuità. Un rimpiazzo ideale per il francese che ogni tanto dovrà anche tirare il fiato in una stagione così lunga come quella che si prospetta.

Milan, tra Calafiori e Mazzocchi spunta la soluzione interna

Nelle ultime ore si è parlato in particolar modo di due profili ideali per il ruolo di terzino mancino aggiunto, entrambi di nazionalità italiana. Ovvero il giovane Riccardo Calafiori, laterale sinistro del Basilea. Ma anche Pasquale Mazzocchi, esterno duttile della Salernitana, questi già più maturo ed esperto.

L’edizione odierna di Tuttosport però ha lanciato una terza via. Un’idea interna che il Milan starebbe prendendo in considerazione, anche sotto indicazione ed approvazione di Pioli. Ovvero la promozione in prima squadra del giovane talento rossonero Davide Bartesaghi, uno dei gioielli della Primavera milansita.

Bartesaghi è un difensore mancino classe 2005, che ancora deve compiere la maggiore età. Un classico terzino di spinta e di talento, che lo scorso anno si è alternato con il compagno di reparto Bozzolan nel ruolo di laterale sinistro nella Primavera di Ignazio Abate. Un ottimo prospetto a cui Pioli ha dato fiducia durante la tournée estiva negli USA, schierandolo spesso a gara in corso proprio come alternativa a Theo Hernandez.

Da qui a pensare seriamente a lui come vice-Theo per tutta la prossima stagione ce ne passa. Ma il Milan potrebbe seriamente prendere in considerazione questa candidatura interna. In particolare per risparmiare su un colpo più di secondo piano e concentrare gli sforzi finali di mercato su altri reparti, come centrocampo o attacco. Bartesaghi sogna dunque una promozione sorprendente, sapendo di dover convincere fino in fondo lo staff di prima squadra.