The Athletic sul calcio italiano: “Milan e Atalanta uniche efficaci in un mercato straziante”

Il noto magazine sportivo inglese ha fatto il punto sulla situazione complessa e delicata del calcio italiano e delle operazioni di mercato 2023.

Mentre in Arabia Saudita i petroldollari stanno facendo razzia di calciatori internazionali e la Premier League resta un campionato di prestigio e di ricchezza assoluta, la Serie A italiana continua a zoppicare.

Altro che rilancio del nostro calcio, come ammesso con tono speranzoso dal presidente FIGC Gabriele Gravina. Caos e difficoltà sono ancora all’ordine del giorno, nonostante tre club italiani abbiano raggiunto le rispettive finali europee nell’ultima stagione. Un fuoco di paglia, testimoniato anche dalla difficoltà sul mercato estivo.

A fare il punto sulla situazione è stato il magazine britannico The Athlethic, che ha analizzato con minuzia ciò che sta accadendo a quello che un tempo era considerato il campionato più ambito del mondo. In Italia i club non riescono più ad investire, ad intervenire seriamente sul mercato, a fare business in maniera fruttuosa e corretta.

“Club italiani come cavalli da soma”: il triste declino della Serie A

L’articolo di The Athlethic parte da una dichiarazione di Beppe Marotta, direttore generale dell’Inter e uomo di grande esperienza a livello manageriale. Disse che i club di calcio sono visti o come tigri fameliche o come mucche da mungere, ma qualcuno li interpreta anche come cavalli da soma costretti a trainare carichi e responsabilità molto pesanti.

Quest’ultima metafora per il giornale britannico calza a pennello sulla maggior parte dei club italiani. I quali, nonostante cessioni altisonanti e operazioni in uscita per ottenere plusvalenze, non riescono o non possono investire e raggiungere livelli calcistici elevati.

Motivi che partono dalla gestione fallimentare della Federcalcio e della Lega, dai debiti superiori ai 5 miliardi post-Covid e dall’incapacità di creare impresa. Scelte discutibili sulla questione diritti televisivi, lontana anni luce dallo splendore in UK. Poca attrazione per i fondi di investimento esteri e soprattutto difficoltà oggettive e burocratiche nel costruire stadi di proprietà a livello dei club stranieri, che vantano introiti ampiamente superiori grazie alle proprie moderne strutture.

L’articolo entra nel merito delle realtà circostanziali, squadra per squadra. Club come Inter, Roma o Juventus hanno il mercato bloccato per motivi di bilancio e di conti, sotto la forte pressione dell’Uefa. Fanno fatica a tirarsi fuori dai guai e non riescono a mettere a segno colpi in entrata veri e propri.

Milan salvo e lungimirante anche grazie all’algoritmo

Le uniche società virtuose in tal senso sono Milan ed Atalanta. Infatti The Athlethic si è concentrato sulla lungimiranza di queste due squadre, in particolare quella rossonera che dopo aver ceduto Sandro Tonali per quasi 80 milioni ha scelto di puntare tutto su un progetto di prospettiva. Il mercato è guidato dallo scouting di Moncada ma anche dal noto algoritmo di ricerca stabilito dai dirigenti RedBird quali Hendrik Almstadt, Luke Bornn e Billy Beane.

In questo senso va letta la finora giusta strategia: non acquistare un singolo fuoriclasse da 80 milioni per far felice la piazza, ma fare diversi colpi tutti da 20 milioni ciascuno così da rinforzarla e dare comunque ottimi segnali ai tifosi. La recente gestione poco proficua di Maldini e Massara è ormai alle spalle. Il Milan è uno dei pochi club che non agisce da cavallo da soma ma lavora con intelligenza e qualità.