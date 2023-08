“Il Bayern Monaco pensa a Maignan”: la Bild fa tremare i tifosi

Una stella del Milan è finita nel mirino di una delle big d’Europa, si tratta di Maignan: arriverà una grossa offerta nei prossimi giorni?

Il Milan ha già ceduto Sandro Tonali a inizio estate e non ha in programma altre cessioni pesanti, solo gli esuberi sono in uscita. Tuttavia, durante le sessioni di calciomercato può succedere di tutto ed eventuali offerte “shock” verranno valutate.

Nella squadra di Stefano Pioli non mancano gli elementi che farebbero comodo alle più forti squadre europee. Spesso si è parlato degli interessamenti per Rafael Leao e Theo Hernandez, ma la loro permanenza in rossonero appare abbastanza al sicuro. Finora non si sono registrate offerte concrete.

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco ci prova per un titolarissimo rossonero?

Un’altra stella del Milan che può fare gola alle big d’Europa è Mike Maignan, indubbiamente uno dei portieri del mondo. L’obiettivo della società rossonera è quella di rinnovargli il contratto aumentandogli lo stipendio e ci sono stati già dei contatti in tal senso, ma attenzione alle sirene dall’estero.

Secondo quanto rivelato da Sport Bild, c’è anche Maignan nella lista dei portieri presi in considerazione dal Bayern Monaco per la nuova stagione. Com’è noto, Manuel Neuer è alle prese con dei seri problemi fisici e c’è tanta incertezza sul suo futuro. Thomas Tuchel, che ha appena perso Yann Sommer (finito all’Inter), vuole un nuovo estremo difensore.

Sia Mike che Diogo Costa del Porto piacciono molto, però entrambi hanno dei prezzi molto alti e il Bayern Monaco ha altri nomi in cima alla lista. Si tratta di Kepa Arrizabalaga del Chelsea, di Geronimo Rulli dell’Ajax e di Yassine Bounou del Siviglia. Sono soluzioni meno costose e che sono oggetto di valutazioni da parte della dirigenza e di Tuchel.

L’allenatore tedesco conosce già molto bene Kepa, che ha avuto modo di allenare al Chelsea. Ai tempi gli preferiva Edouard Mendy, recentemente finito all’Al Ahli in Arabia Saudita. Comunque è un profilo che accoglierebbe volentieri in Baviera, trattandosi di un portiere ormai esperto e che ha giocato ad alti livelli con i Blues.

Difficile che il Bayern Monaco faccia un grosso investimento su un portiere prima di sapere con certezza se Neuer potrà tornare ad essere il titolare. I tifosi del Milan e Pioli probabilmente non dovranno temere una partenza di Maignan, che il club rossonero valuta una cifra altissima. Solo un’offerta irrinunciabile cambierebbe lo scenario e non sembra che in Baviera vogliano formularne una in questo momento.