Milan, nuova idea per il centrocampo: sondaggio con il Porto

Il Milan potrebbe fare un altro colpo a centrocampo: nel mirino non solo Dominguez, spunta anche un giocatore del Porto.

La società rossonera farà altri acquisti, ma in questo momento è fondamentale riuscire a cedere gli esuberi. Ci sono alcune trattative in corso e si spera di chiuderle al più presto.

Il Milan ha un accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Charles De Ketelaere, che andrebbe a Bergamo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tocca all’entourage del belga rivedere le proprie pretese economiche e favorire così l’operazione. Si spera pure di chiudere con il Werder Brema per Fodé Ballo-Touré e di trovare una sistemazione ai vari Mattia Caldara, Yacine Adli, Junior Messias, Divock Origi e Marko Lazetic.

Calciomercato Milan, nuovo centrocampista per Pioli

Di recente si è parlato molto di una eventuale cessione di Rade Krunic, corteggiato dal Fenerbahce. L’offerta contrattuale da circa 3 milioni di euro netti a stagione ha fatto vacillare il centrocampista bosniaco, però il Milan senza una proposta economica congrua per il cartellino non lo venderà. Anzi, l’obiettivo è diventato rinnovargli il contratto e adeguargli lo stipendio.

Senza la cessione di Krunic addio a un eventuale rinforzo a centrocampo? Non è detto. Anche se sono già arrivati tre innesti nel reparto, un quarto rimane possibile e verrebbe preso proprio per occupare la posizione in campo dell’ex Empoli. Da un po’ di tempo si parla di Nicolas Dominguez, in scadenza a giugno 2024 e che vuole lasciare Bologna. Il club bolognese aveva fissato il prezzo a 15 milioni, però nella seconda metà di agosto si ritroverà probabilmente a doverlo abbassare pur di non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero.

L’argentino è un profilo gradito a Pioli, ma non è l’unico. La Gazzetta dello Sport rivela che il Milan ha effettuato un sondaggio per Marko Grujic del Porto. Una semplice richiesta di informazioni, non c’è niente di più per adesso. Il club portoghese è una bottega cara e per avere qualche sconto probabilmente bisognerà attendere gli ultimi 10 giorni di agosto.

Grujic ha 27 anni e gioca nel Porto dal 2020. I Dragoes lo avevano prima preso in prestito dal Liverpool e poi nel 2022 lo hanno comprato a titolo definitivo per circa 9 milioni di euro. Alto 1,91 metri, è un mediano forte fisicamente e ben messo anche sul piano tecnico. Andrebbe bene al posto di Krunic davanti alla difesa. Nella passata stagione ha totalizzato 39 presenze con 1 gol e 1 assist all’attivo.