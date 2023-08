Milan, obiettivo regista: doppia idea

Stefano Pioli pare abbia chiesto un regista di centrocampo come ultimo tassello di alto rango, a prescindere dalla situazione Krunic.

La partita di ieri contro il Monza in amichevole ha dimostrato che il Milan ha già buoni meccanismi oliati, ma ci sono ancora tante situazioni da sistemare dal punto di vista del gioco e dell’attenzione difensiva.

Uno dei crucci su cui Stefano Pioli vuole lavorare per migliorare la situazione è certamente il centrocampo. Infatti il suo Milan ha cambiato molto in mezzo al campo e si è assicurato alcuni tasselli di prim’ordine, quali Loftus-Cheek dal Chelsea, Reijnders dall’AZ e Musah dal Valencia.

Ma c’è chi dice che il mercato in entrata a centrocampo non sia ancora finito. A prescindere dalla situazione di Rade Krunic, cercato dal Fenerbahce ma ancora molto legato ai rossoneri (ieri ha chiuso con la fascia di capitano). Pioli vorrebbe un regista, un metronomo vero e proprio in attesa del rientro a pieno regime di Ismael Bennacer.

In tal senso, l’edizione odierna di Tuttosport parla di due candidature in casa Milan per rinforzare ulteriormente il reparto. L’idea di Pioli è quella di avere a disposizione un calciatore che possa giostrare davanti alla difesa, come perno centrale nel suo 4-3-3, e dettare i ritmi di gioco.

Dominguez e Fofana nel mirino: arriverebbero a prescindere da Krunic

Dunque a prescindere dal futuro di Krunic, il Milan potrebbe concludere il suo mercato in entrata con l’innesto di un regista. I due nomi di cui si parla sono quello ormai noto di Nicolas Dominguez del Bologna, a cui si è aggiunta anche una candidatura molto apprezzata da Geoffrey Moncada: ovvero Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco.

Oltre ad essere due ottimi metronomi e portatori di palla, questi due obiettivi hanno un fattore in comune. Il loro rispettivo contratto scadrà a giugno 2024, dunque potrebbero lasciare i club di appartenenza entro agosto senza far spendere agli acquirenti cifre impossibili. Dominguez è già stato sondato dal Milan e viene valutato sui 13-15 milioni di euro.

Situazione simile per Fofana, vice-campione del mondo con la Francia ma dal futuro ancora incerto. Il transalpino, seguito fin dai tempi in cui militava nello Strasburgo, può rappresentare un’alternativa interessante. Moncada come detto lo conosce bene, avendo una corsia preferenziale in Ligue 1.

Nelle prossime settimane, anche dopo l’inizio del campionato di Serie A (il Milan debutterà il 21 a Bologna) potrebbero entrare nel vivo queste operazioni. Pioli sogna dunque un centrocampo tecnico e nuovo di zecca.