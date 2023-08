Mistero al Milan, protagonista in Inghilterra: Devis Vasquez l’ha fatto davvero

Ottimo esordio di Vasquez con la maglia dello Sheffield Wednesday: il portiere di proprietà del Milan è stato fondamentale nella recente vittoria.

Tra coloro che hanno lasciato Milanello in questa sessione estiva del calciomercato c’è Devis Vasquez. Non una sorpresa, dato che il parco portieri rossonero era completo.

Il 25enne colombiano si è trasferito allo Sheffield Wednesday, squadra della Championship (Serie B inglese). La formula dell’operazione è quella del prestito secco, che consentirà al Milan di riaccoglierlo nel 2024 e poi eventualmente venderlo per liberare un posto per tesserare un altro extracomunitario. Adesso la società non aveva l’esigenza di cederlo a titolo definitivo, avendo già liberato lo slot in altro modo.

Devis Vasquez para due penalty alla prima con lo Sheffield Wednesday

Vasquez ha voglia di giocare e di dimostrare il suo valore, anche perché ci tiene a essere nel giro della nazionale maggiore della Colombia. Martedì ha collezionato la prima presenza ufficiale con la maglia della sua nuova squadra e si può dire che è andata bene.

Lo Sheffield Wednesday ieri ha affrontato lo Stockport Country nel secondo turno della Carabao Cup (la Coppa di Lega in Inghilterra). Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, con la squadra di Vasquez che ha acciuffato il pareggio nel settimo minuto di recupero, ci sono stati i calci di rigore.

Il portiere di proprietà del Milan si è scatenato, parando due penalty dello Stockport e contribuendo così al passaggio del turno dello Sheffield. Un debutto niente male per il colombiano, che con questa performance conta di acquisire fiducia in vista delle prossime partite. Da capire se l’allenatore Xisco continuerà a schierarlo come titolare oppure se gli preferirà Cameron Dawson.

Sabato la squadra andrà di scena sul campo dell’Hull City per la seconda giornata della Championship 2023/2024. Vedremo se Vasquez verrà confermato dal primo minuto o se partirà dalla panchina. Essendo arrivato da poco, non è escluso che il tecnico possa affidarsi al più collaudato Dawson, però i rigori parati in Carabao Cup sono un ottimo biglietto da visita per il 25enne colombiano nato a Barranquilla.