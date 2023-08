@ML – Milan, accordo a sorpresa: Messias ceduto in Serie A

Il Milan ha definito un’operazione in uscita a sorpresa: già fissate per domani le visite mediche

Si muove qualcosa sul mercato in uscita del Milan. I rossoneri, dopo aver piazzato Rebic a titolo definitivo al Besiktas e Gabbia in prestito al Villarreal, stanno finalmente chiudendo un’altra operazione.

In queste ore, infatti, un po’ a sorpresa, come anticipato da Gianluca Di Marzio, il Milan e il Genoa hanno trovato l’accordo per Junior Messias. L’esterno offensivo classe ’91, da due stagioni in rossonero, sembra ad un passo dal trasferimento nella squadra neopromossa in Serie A.

Il brasiliano si trasferirà quindi in Liguria, a meno di colpi di scena. Messias è attualmente out per infortunio e ha dunque saltato le ultime amichevoli stagionali. Si parla della giornata di domani per quanto riguarda le visite mediche e l’accordo definitivo tra Messias ed il Genoa stesso, mentre il Milan ed i rossoblu devono ancora accordarsi nelle prossime ore.

Secondo Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, il Milan cederà Messias al Genoa a titolo definitivo. Il club rossonero dovrebbe incassare circa 2,5 milioni di euro da questa operazione in uscita. Va ricordato come il Milan abbia speso complessivamente circa 7,5 milioni per acquistare Messias dal Crotone: 2 milioni per il prestito e 5,5 milioni per il riscatto definitivo un anno fa.