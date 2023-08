@ML – Milan, buone notizie da Milanello: Calabria in gruppo

Ottime notizie per quanto riguarda l’infermeria rossonera. Il capitano Davide Calabria è tornato in gruppo dopo l’infortunio.

Il Milan si sta continuando ad allenare in questi giorni, per proseguire la preparazione estiva ed il debutto di campionato. Il primo match ufficiale sarà quello del 21 agosto in trasferta, contro il Bologna.

Dopo le due amichevoli consecutive, quella contro il Monza vinta ai rigori e la sgambata di ieri contro il Trento, il Milan sta lavorando presso il centro sportivo di Milanello. Oggi intanto Stefano Pioli è tornato a sorridere per una buona notizia in arrivo dall’infermeria: il capitano Davide Calabria si è allenato con il resto del gruppo.

Calabria si era infortunato durante la tournée negli Stati Uniti. Il terzino, nel primo tempo dell’amichevole pareggiata con la Juventus, aveva accusato un problema muscolare alla coscia destra. Un affaticamento preoccupante, che lo ha costretto al cambio ed a restare ai box nei giorni successivi.

Oggi fortunatamente il numero 2 del Milan si è rivisto regolarmente in campo, come ampiamente previsto dallo staff medico. Affaticamento ormai alle spalle e difensore nuovamente a disposizione di mister Pioli. L’intento è quello di averlo a pieno regime già per gli ultimi test estivi e dunque per il debutto ufficiale di lunedì 21 agosto.