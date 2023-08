Niente Milan: lo prende l’Atalanta

L’Atalanta sembra pronta a strappare un altro calciatore al Milan dopo aver già preso due attaccanti molto interessanti e costosi.

Una delle società di Serie A maggiormente scatenate sul mercato in entrata è sicuramente l’Atalanta. Gli orobici si stanno contendendo con il Milan la palma di club più attivo negli acquisti e negli investimenti onerosi.

Non a caso la squadra di Gian Piero Gasperini ha già speso 63 milioni di euro per gli acquisti, ma va detto che solo dalle cessioni di calciatori come Hojlund, Boga e Lammers è riuscita a ricavare la bellezza di quasi 100 milioni di introiti. Insomma, un’estate ricca e piena di cambiamenti per i nerazzurri.

E non finisce certo qui. Infatti l’Atalanta è molto vicina a prendere in prestito (con diritto di riscatto) dal Milan il giovane Charles De Ketelaere, operazione che complessivamente andrebbe a costare sui 26 milioni più bonus. Mentre nelle ultime ore sono salite le quotazioni per un terzino che era finito anche nel mirino rossonero.

Singo vicinissimo all’Atalanta: piaceva anche al Milan

Infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Atalanta è vicinissima ad ottenere il sì di Stephane Singo. Ovvero il laterale difensivo del Torino, di origini ivoriane e sempre più prossimo a trasferirsi nel club guidato dalla famiglia Percassi.

Singo era un obiettivo di mercato del Milan, che aveva sondato il terreno per questo esterno classe 2000 per il ruolo di vice-Calabria. Ma i rossoneri per ora hanno deciso di investire in altri ruoli e posizioni, abbandonando di fatto la pista Singo. Ne sta approfittando l’Atalanta, pronta ad un nuovo scippo nei confronti del Milan: dopo Gianluca Scamacca, acquistato per 25 milioni e già cercato dai rossoneri, ora anche il difensore.

L’operazione sta andando velocemente in porto con tanto di scambio. Infatti l’Atalanta dovrebbe avere a breve il cartellino di Singo inserendo come contropartita tecnica al Torino quello di Brandon Soppy, terzino destro francese che potrebbe far comodo ai granata, che giocano un calcio molto simile a quello degli orobici.

Non appena Soppy avrà dato il proprio benestare al trasferimento in maglia granata, Singo farà il percorso opposto andando a rinforzare la corsia destra dell’Atalanta. Storicamente i nerazzurri sono abili a reperire e rilanciare esterni a tutto campo: basti pensare a giocatori come Conti, Spinazzola, Gosens, Zappacosta o Castagne, che sotto la guida di Gasperini sono divenuti dei veri e propri fuoriclasse.