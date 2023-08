Junior Messias al Genoa, è ufficiale: il comunicato del Milan

Il Milana ha emesso una nota ufficiale sul passaggio di Messias al Genoa: altra cessione perfezionata dal club rossonero.

Prima di fare nuovi acquisti, il Milan sta effettuando delle cessioni e ne ha appena finalizzata una. Si tratta di quella di Junior Messias, che si è trasferito al Genoa.

Questo il comunicato ufficiale della società rossonera: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Walter Junior Messias al Genoa CFC. Contestualmente il Club ha prolungato il contratto di Messias fino a giugno 2025“.

Calciomercato Milan, Junior Messias al Genoa: le cifre dell’affare

L’ex Crotone ha sostenuto le visite mediche oggi pomeriggio e poi ha firmato il contratto. La formula del trasferimento prevede un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e un obbligo di riscatto condizionato da altri 1,5 milioni. In totale il Genoa potrebbe versare 3 milioni al Milan, circa la cifra che aveva offerto anche il Besiktas, destinazione rifiutata dal giocatore.

Come ricordato nel comunicato, la società rossonera ha prolungato il contratto di Messias fino al 2025 dato che il precedente accordo scadeva nel 2024. Una condizione necessaria affinché l’operazione si potesse concludere in prestito.

A Genova il 32enne esterno offensivo sarà allenato da Alberto Gilardino, un ex attaccante che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia del Milan. In rossonero ha vinto una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club. ricopre l’incarico di allenatore dal 2019 ed è approdato al Genoa nell’estate 2022, prima per guidare la Primavera e poi da dicembre ha preso le redini della Prima Squadra.

Gilardino solitamente gioca con il 3-5-2, un modulo che non sembra l’ideale per Messias, il quale a Milano ha sempre giocato come esterno destro offensivo in un 4-2-3-1. Con la nuova disposizione tattica il suo ruolo potrebbe essere quello di seconda punta, già ricoperto ai tempi del Crotone.