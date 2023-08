Milan, clamoroso ribaltone: Pioli se lo tiene

Il Milan potrebbe a sorpresa trattenere questo calciatore, che fino a poche ore fa era considerato ormai in uscita come esubero.

Continua il lavoro del Milan e della propria dirigenza operativa per puntellare la rosa. Dopo i grandi colpi estivi che sono serviti per rivoluzionare in parte la squadra titolare, mancano ancora alcuni tasselli, in entrata ed in uscita.

Infatti in questi giorni la maggior attenzione di Giorgio Furlani e compagnia riguarda le cessioni. Urge infatti cedere alcuni esuberi pesanti, anche per poter inserire altri innesti che mister Stefano Pioli ha chiesto per allenare una rosa davvero completa e competitiva.

Ma non è facile cedere tutti gli esuberi del Milan. Infatti vi sono alcune situazioni bloccate e che si potrebbero sbloccare solo verso la fine del mese di agosto. Ad esempio quella di un difensore che inizialmente, come dimostrato dalle convocazioni e dalle sgambate estive, sembrava definita e ormai lontana da Milanello. Invece sta tutto cambiando in queste ore.

Caldara può restare al Milan: sarà il quinto centrale

Il calciatore di cui parliamo è Mattia Caldara. Difensore centrale, classe ’94, che è sotto contratto con i rossoneri dal 2018. Ma in questi cinque anni ha avuto un percorso a dir poco sventurato con il Milan. Infatti tra infortuni gravi e cessioni in prestito per giocare, Caldara non ha mai avuto la possibilità di esprimersi.

Un crollo totale, come detto dovuto soprattutto ad una muscolarità spesso non all’altezza. Peccato perché di Caldara si parlava di un predestinato ai tempi dell’Atalanta, un futuro titolare della Nazionale. Il Milan però oggi può tornare a puntare su di lui, anche se non per un ruolo così centrale.

Dopo i prestiti a Venezia e Spezia, Caldara è tornato al Milan. Nelle scorse settimane Pioli lo aveva lasciato fuori rosa, convinto di una cessione altrove per questo centrale. Ma gli interessamenti del Verona e di alcuni club esteri non si sono concretizzati. Ora, secondo Peppe Di Stefano di Sky Sport, Caldara potrebbe avere l’opportunità di restare in rosa.

L’ex atalantino si avvicina alla permanenza a sorpresa, con il ruolo di quinto centrale difensivo. Dopo la partenza di Gabbia (in prestito al Villarreal), il Milan ha pensato di cercare un altro stopper. Ma vista la difficoltà a sfoltire la rosa, Pioli potrebbe scegliere di dare fiducia a Caldara ed inserirlo nelle rotazioni della difesa. Una permanenza che durerà solo un anno, visto che a meno di sorprese il contratto del centrale di Bergamo scadrà a giugno 2024.