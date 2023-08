Milan, obiettivo a rischio: si inserisce il Genoa

Anche il club ligure è entrato in corsa per accaparrarsi il laterale: i rossoneri aspettano prima una cessione

Manca ormai poco più di una settimana all’inizio del campionato e il Milan ha già fatto il grosso sul mercato, andando a completare tutte le operazioni più importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

La società rossonera ha reinvestito nella totalità i soldi ottenuti dalla cessione di Sandro Tonali e ha inserito diversi giocatori di alto livello, che adesso forniscono diverse alternative a livello tattico all’allenatore, che potrà mettere in campo la squadra come meglio credere per sfruttare tutte le caratteristiche dei suoi interpreti. Adesso la dirigenza si sta concentrando sulle cessioni, con diversi calciatori che sono destinati a dire addio al Diavolo nei prossimi giorni.

Dopo che si saranno concretizzate le uscite ci sarà spazio per gli eventuali ultimi tasselli in entrata. Uno dei calciatori che sta per salutare è Fodé Ballo-Tourè. L’esterno mancino ex Monaco non rientra più nei piani e, secondo le ultime indiscrezioni, è ad un passo dal trasferimento in Bundesliga al Werder Brema. Con la cessione del laterale francese i rossoneri sono pronti a dare l’assalto al suo sostituto e in pole c’è sempre Riccardo Calafiori.

Il Grifone vuole Calafiori: i rossoneri hanno una concorrente per il terzino

L’ex Roma, che attualmente milita nelle fila del Basilea, rimane l’obiettivo principale del Milan per il vice Theo Hernandez, ma più passa il tempo e più si rischi di mancare l’affare, perché le pretendenti non stanno certo ad aspettare.

Infatti, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, sul classe 2002 va registrato l’inserimento nelle ultime ore del Genoa di Alberto Gilardino. Il Grifone ha già acquistato dal Magonza lo spagnolo Aaron Martin per la gascia sinistra, ma vuole rinforzarsi ulteriormente nel ruolo. Negli ultimi giorni sembrava che i liguri fossero orientati su Emanuele Valeri della Cremonese, ma adesso anche il profilo di Calafiori è finito nel mirino.

Il problema rimane sempre legato alle richieste economiche del club svizzero, che lo ha prelevato solo un anno fa dalla Roma e non se ne vuole privare a cuor leggero. Calafiori ha un contratto fino al 2025 e chi lo vuole dovrà mettere sul piatto una cifra interessante. Dopo la cessione di Ballo-Tourè il Milan proverà l’affondo, sempre che sarà ancora in tempo.