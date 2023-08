Milan, subito Camarda: primo gol con la Primavera (VIDEO)

Il Milan si gode ancora Francesco Camarda, il suo giovanissimo centravanti che sta continuando a segnare in maniera inarrestabile.

Ieri il debutto in prima squadra che difficilmente potrà dimenticare. Oggi il gol con la Primavera del Milan che dà in qualche modo l’avvio alla sua nuova avventura e accresce le speranze stagionali rossonere.

Francesco Camarda continua a confermare tutte le grandi dicerie sul suo conto. Il baby bomber rossonero, vero e proprio record man di gol nelle giovanili del Milan, sta stupendo tutti. Ieri Stefano Pioli lo ha inserito nella sgambata casalinga contro il Trento a Milanello, regalandogli la gioia di un debutto inaspettato.

Oggi invece Camarda è già in campo con la Primavera, squadra con cui giocherà nella stagione ormai pronta ad incominciare. Il classe 2008 è protagonista del Milan di mister Ignazio Abate, impegnato nel Memorial Cairo dedicato alle formazioni giovanili. Addirittura il giovanissimo è stato schierato dal 1′ minuto: bel segnale che conferma la fiducia del club per questa promessa offensiva.

Camarda, dopo il debutto in prima squadra va in gol con la Primavera

Proprio contro il Torino padrone di casa, Camarda ha subito timbrato il cartellino. Nel primo tempo della sfida tra granata e rossoneri, il 15enne milanista ha approfittato di un regalo della difesa avversaria e con grande cinismo ha spedito il pallone alle spalle del portiere con un destro secco ed angolato. Una conferma dell’enorme senso del gol di Camarda.

Francesco Camarda scores to make it 1-1 vs Torino Primaverapic.twitter.com/ELXMG0qN5X — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) August 10, 2023

24 ore dopo aver provato l’ebrezza di giocare con i big (anche se in forma ridotta) contro il Trento, Francesco Camarda si è dunque rimesso in carreggiata e ha trovato subito il gol. Oltre a lui, nella sgambata di ieri persa per 1-0, hanno giocato altri ragazzi della Primavera rossonera come Simic, Eletu e Zeroli, ma anche Bartesaghi e Traoré che sono ormai da tempo aggregati agli allenamenti dei big.

Va ricordato che il ragazzo di San Cataldo viene da un’annata straripante in Under 16. Infatti Camarda ha trascinato il Milan nel campionato di categoria con 22 reti in 18 partite giocate, portandolo a vincere il proprio girone (il titolo nazionale è poi andato alla Roma). La stagione che sta per cominciare lo vedrà giocare sotto età in Primavera, come dimostrato dall’amichevole di oggi contro il Torino.