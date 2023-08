Thiago Motta, assist al Milan: “Non voglio giocatori così”

Le parole di Thiago Motta sul proprio calciatore, finito nel mirino del Milan, sembrano alimentare ancora di più le voci di mercato.

Da qualche giorno il nome di Nicolas Dominguez è tornato a invadere le cronache di mercato del Milan. Secondo diverse fonti, il club rossonero vorrebbe completare il reparto di centrocampo proprio con l’innesto di questo giovane calciatore.

Il classe ’98, che andrà in scadenza di contratto con il Bologna nel giugno 2024, è stato visionato ed osservato da vicino da Geoffrey Moncada. Dominguez avrebbe tutte le caratteristiche per diventare il nuovo metronomo del Milan, un mediano dai piedi buoni, abile soprattutto in fase di uscita palla.

Si è anche detto in tempi recenti che il Milan avrebbe potuto tentare l’operazione Dominguez solo in caso di uscita dell’attuale titolare del ruolo Rade Krunic, cercato dal Fenerbahce. Ma è possibile che Pioli spinga per l’argentino a prescindere dal futuro di Krunic, che tra l’altro è sempre più vicino alla permanenza.

Thiago Motta avverte il Bologna e Dominguez

Difficile ancora capire quale sarà il futuro di Dominguez. C’è chi è sicuro che entro fine agosto l’argentino lascerà Bologna, per una destinazione italiana o estera. Altri invece puntano sulla sua permanenza ed un possibile futuro rinnovo di contratto con i felsinei.

Intanto vanno tenute in considerazione le parole di Thiago Motta. In conferenza stampa, il tecnico del Bologna ha fatto intendere come non tollererà di lavorare con calciatori poco attenti e concentrati, ma che sono distratti da voci di mercato e che magari sognano ingaggi altrove.

“Dominguez, così come Schouten, è un giocatore importante ed è normale sia sotto gli occhi di tutti. Io però non voglio giocatori scontenti in squadra, pretendo di allenare calciatori concentrati e che diano il massimo per la loro squadra. Sono discorsi che hanno più a che fare con la dirigenza, ma valgono per tutti i casi”.

L’avvertimento di Motta è chiaro. O Dominguez accetterà di buon grado di restare al Bologna e focalizzarsi sulla sua esperienza in maglia rossoblu, oppure potrà anche fare le valigie. Una situazione da seguire per il Milan, che come detto ha già da tempo individuato l’ex calciatore del Velez come rinforzo ideale in mezzo al campo.

Il classe ’98 viene valutato dal Bologna intorno ai 12-15 milioni di euro ma, vista la scadenza di contratto a breve termine, la società di Joey Saputo potrebbe anche dover abbassare le pretese.