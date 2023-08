Amichevole Milan Etoile du Sahel, le formazioni ufficiali: la cronaca del match

Il Milan in campo oggi per un’altra amichevole, ancora a Milanello, contro l’Etoile du Sahel. Le formazioni ufficiali e la cronaca del match

Un’altra amichevole per il Milan dopo quella contro il Trento, conclusa con il clamoroso risultato di 1-0 in favore degli ospiti. Rossoneri in campo ancora a Milanello, stavolta contro i tunisini dell’Etoile du Sahel.

Stefano Pioli, a differenza del match contro il Trento, ha scelto la formazione titolare, la stessa che è scesa in campo nel Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, e quindi: Maignan in porta, Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa, a centrocampo Krunic al centro con Loftus-Cheek e Reijnders mezzali, in attacco Pulisic, Giroud e Leao. Insomma, il miglior undici possibile ad oggi, considerando che Chukwueze è arrivato da poco e ha pochi allenamento nelle gambe con la squadra. Il nigeriano, comunque, così come molti altri, dovrebbe avere spazio nella ripresa. Da segnalare l’assenza ancora una volta di De Ketelaere dai convocati. Assente anche Saelemaekers perché reduce da un attacco febbrile.

