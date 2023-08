Dall’Olanda: Milan, 20 milioni per un nuovo centrocampista

Un centrocampista che piaceva anche al Milan potrebbe andare in Eredivisie, ma in Olanda scrivono che i rossoneri sono ancora in corsa.

Stefano Pioli, dopo l’amichevole contro il Monza, ha dichiarato che il centrocampo è completo e che gli piace così com’è composto. Dalle sue parole sembra che il mercato sia chiuso per quanto riguarda per quel reparto.

C’era l’incognita dell’eventuale trasferimento di Rade Krunic, che aveva ricevuto un’offerta economica importante dal Fenerbahce e che alla fine rimarrà. Infatti, il club di Istanbul non ha offerto gli oltre 10 milioni di euro richiesti dal Diavolo e ha virato su Fred del Manchester United. Adesso per l’ex Empoli si potrebbe spalancare la porta del rinnovo con adeguamento dello stipendio.

Calciomercato Milan, un centrocampista tra Diavolo e Olanda

Nonostante quanto affermato da Pioli, continuano ad esserci rumors di calciomercato sul possibile arrivo di un centrocampista in grado di giocare davanti alla difesa, nel ruolo oggi occupato da Krunic. Uno dei nomi è Nicolas Dominguez, in scadenza di contratto col Bologna a giugno 2024. Ma non è l’unico dei rossoblu accostato al Milan.

Anche Jerdy Schouten rientra nei giocatori che sono stati associati al club rossonero in queste settimane. Per caratteristiche è uno che può giocare perno centrale del centrocampo: è bravo a recuperare palloni e anche a impostare l’azione. Ad ogni modo, non c’è stata alcuna trattativa e ora il 26enne olandese potrebbe trasferirsi presto in un’altra squadra.

Infatti, stando a quanto rivelato da Sky Sport, il PSV Eindhoven avrebbe raggiunto l’accordo con il Bologna. Operazione da 15 milioni di euro. Schouten tornerebbe a giocare nella Eredivisie, che aveva lasciato nel 2019 per trasferirsi in Emilia. Con la maglia rossoblu ha messo in mostra buone qualità.

Il giornalista olandese Rick Elfrink di ed.nl ha rivelato che l’offerta del PSV Eindhoven è di 12 milioni più bonus e che non ci sarebbe ancora l’intesa totale con il Bologna. Secondo le sue informazioni, il Milan è in corsa per l’ingaggio di Schouten e vorrebbe investire complessivamente 20 milioni per assicurarselo.

Il giocatore sarebbe felice di tornare a giocare nella sua Olanda, il PSV è destinazione assolutamente gradita. Vedremo nelle prossime ore quali saranno gli sviluppi sul futuro del centrocampista del Bologna.