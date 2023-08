De Ketelaere all’Atalanta, la trattativa si sblocca: chiusura vicina, i dettagli

Sembra finalmente essersi sbloccata la trattativa per il passaggio di De Ketelaere dal Milan all’Atalanta: salvo nuove sorprese, si chiuderà.

Un anno fa era stato il colpo più importante del calciomercato estivo rossonero, oggi è un esubero da cedere. Charles De Ketelaere ha pesantemente deluso alla sua prima stagione in Italia, non giustificando l’investimento da 35,5 milioni di euro (bonus compresi) fatto da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Sicuramente il belga poteva dare di più e forse anche lo stesso Stefano Pioli non lo ha gestito al meglio. E bisogna anche capire se il Milan abbia fatto bene a investire su un giocatore che nel Club Brugge era esploso come attaccante in un attacco a due e che a Milano è stato impiegato trequartista in un 4-2-3-1. Un po’ tutte le parti hanno commesso degli errori, probabilmente.

Calciomercato Milan, De Ketelaere all’Atalanta: le ultime news

Dopo alcuni sondaggi dall’estero, è stata l’Atalanta a piombare con decisione su De Ketelaere e a trovare abbastanza in fretta un accordo con il Milan. Bergamo può essere la piazza ideale per il rilancio del giocatore, con un allenatore come Gian Piero Gasperini molto bravo a valorizzare i giovani e con un ambiente con molte meno pressioni di quello milanista.

La Gazzetta dello Sport stamattina scrive che il trasferimento di De Ketelaere in nerazzurro è davvero a un passo adesso. La giornata di ieri è stata molto importante per avvicinare il club e gli agenti del giocatore per quanto riguarda l’accordo su commissioni e stipendio dalla stagione 2024/2025, quando il belga potrebbe diventare dell’Atalanta a titolo definitivo. Ci sono stati passi avanti che potrebbero essere decisivi per la chiusura dell’affare.

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana ci si attende la fumata bianca definitiva. Charles potrebbe arrivare a Bergamo tra lunedì e martedì per svolgere le visite mediche e poi firmare. Tra il Milan e la Dea è fatto tutto da giorni: prestito oneroso a 3 milioni, diritto di riscatto a 23, poi 4 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Se l’acquisto si dovesse perfezionare a fine stagione, il Diavolo metterà a bilancio una piccola plusvalenza.

De Ketelaere, consapevole di non rientrare nei piani di Pioli, ha aperto alla cessione all’Atalanta e non vede l’ora di iniziare a lavorare con la nuova squadra. Gli agenti hanno reso la trattativa un po’ più lenta del previsto, però a breve dovrebbe essere tutto sistemato. Vedremo se in maglia nerazzurra riuscirà a esprimersi al meglio.