Infortunio Dybala, le ultime: la situazione per Roma-Milan

L’attaccante argentino si sta allenando a parte per recuperare dal fastidio all’inguine: Mourinho ha un obiettivo preciso

La Serie A sta per ripartire, anche se si dovrà aspettare una settimana in più rispetto alla maggior parte degli altri top campionati europei. Il sorteggio del calendario non prevedeva l’incrocio tra le prime nei primi due turni, ma alla terza giornata sarà già spettacolo.

In programma per il terzo turno di campionato ci sono infatti Napoli-Lazio e Roma-Milan e quest’ultima sfida si giocherà l’1 settembre all’Olimpico. Sarà il primo grande test stagionale per gli uomini di Stefano Pioli, che prima però devono affrontare il Bologna al Dall’Ara e il Torino a San Siro. La sfida contro i giallorossi però è già nell’aria, con il club capitolino e ha messo a prezzi altissimi i biglietti dello stadio.

José Mourinho si aspetta dei rinforzi sul mercato, soprattutto in attacco, per poter competere per le prime posizioni, e nel frattempo spera di recuperare prima possibile Paulo Dybala. La Joya aveva accusato un fastidio all’inguine durante l’amichevole contro il Tolosa, ma non sembrava nulla di grave. L’attaccante argentino salterà comunque l’ultimo test amichevole contro gli albanesi del Partizani Tirana, ma anche la prima di campionato contro la Salernitana di Paulo Sousa.

Stabilita la data del rientro dell’argentino

Non ci sono allarmismi però in casa Roma perché Dybala avrebbe dovuto comunque saltare il debutto in campionato contro la formazione granata per squalifica. Sarò quindi l’occasione per continuare nel programma di recupero e farsi trovare pronto al rientro.

Il classe 1993 si sta al momento allenando in maniera individuale a Trigoria per poter rientrare al meglio e senza rischiare nulla. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’obiettivo principale Mourinho avrà a disposizione Dybala già per seconda partita di campionato, ovvero per la trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona, in programma sabato 26 agosto. Non ci sono in effetti grossi dubbi che l’argentino possa farcela contro gli scaligeri.

Ancora meno dubbi, di conseguenza, ci sono sulla presenza dell’ex Juve nel big match del venerdì successivo contro il Milan. Dybala guiderà quindi l’attacco dei lupi contro il Diavolo e per i difensori rossoneri dovrà essere senza dubbio la preoccupazione numero uno. Vedremo nei prossimi giorni se il percorso di recupero proseguirà senza intoppi.