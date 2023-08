L’Inter lo voleva, offerta rifiutata: l’attaccante preferisce il Milan

Un giornalista fa sapere che un bomber spesso accostato al Milan avrebbe i rossoneri come prima scelta in caso di cambio di squadra.

I tifosi del Milan si aspettavano l’acquisto di un goleador in questa sessione estiva del calciomercato, ma finora il rinforzo tanto desiderato non è arrivato. La società ha preso Noah Okafor che può essere impiegato anche da prima o da seconda punta, però non è un 9 e non dà garanzie in termini realizzativi.

In questo momento è difficile immaginare l’ingaggio di un attaccante, considerando che la società rossonera non è ancora riuscita a vendere Divock Origi. Nessuna delle offerte arrivate ha convinto l’ex Liverpool, che nonostante sia fuori dai piani di Stefano Pioli non sta spingendo per la cessione. Anzi, c’è il serio rischio che rimanga in squadra e certamente non sarebbe positivo né per lui né per l’allenatore, che finora lo ha escluso dalle partite e non lo ha neppure portato negli Stati Uniti per la tournée.

Calciomercato Milan, un attaccante sogna la maglia rossonera

Senza la cessione di Origi, è difficile che il Milan prenda un nuovo centravanti. Anzi, c’è la possibilità che a causa del belga possa verificarsi la cessione in prestito di Lorenzo Colombo, che in ogni caso ha voglia di giocare con continuità e che in rossonero faticherebbe un po’ ad avere spazio. Ci sono società come Cagliari e Genoa che lo vogliono fortemente.

Uno degli attaccanti che è stato ripetutamente accostato al Milan è Mehdi Taremi, 31enne in forza al Porto e con un contratto in scadenza a giugno 2024. Un profilo esperto e che potrebbe fare molto comodo a Pioli, ha caratteristiche che sarebbero decisamente utili. Si tratta di un goleador, ha tecnica ed è anche bravo ad aiutare la squadra.

Recentemente Taremi è stato associato pure a Inter e Tottenham. Il giornalista belga Sacha Tovalieri su Twitter ha spiegato che il Porto aveva rifiutato un’offerta da 23 milioni di euro dei nerazzurri. Il club portoghese vuole 30 milioni per la cessione del bomber iraniano. Inoltre, non ci sarebbero ancora contatti con gli Spurs, che presto dovrebbero vendere Harry Kane al Bayern Monaco e che stanno cercando un sostituto.

Tovalieri ha aggiunto che Taremi non ha mai chiesto al Porto di essere venduto. È felice di giocare nella sua attuale squadra e, comunque, la sua prima scelta sarebbe il Milan. Il club rossonero è la sua destinazione preferita in caso di addio ai Dragoes. In questo momento non c’è un’offerta da parte del Diavolo, vedremo se si muoverà qualcosa negli ultimi 10 giorni di agosto.