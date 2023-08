Lorenzo Colombo, ipotesi a sorpresa: spunta un’altra pretendente

Sull’attaccante rossonero non ci sono solamente i sardi: un’altra squadra italiana vuole assicurarsi il giocatore

Mancano ancora una ventina di giorni alla fine del mercato e il Milan ha già completato la parte più importante, ovvero quella del rinforzamento della rosa, chiudendo ben otto acquisti e rinforzandosi in ogni reparto.

Stefano Pioli è stato soddisfatto anche per le tempistiche con cui la società gli ha messo a disposizione i nuovi innesti, dandogli il tempo di inserirli nei meccanismi già nelle amichevoli e di prepararli bene in vista dell’inizio del campionato. Ora però c’è da concentrarsi sulle cessioni perché ora la rosa è troppo ampia e vanno piazzati diversi esuberi, che non rientrano più nei piani del tecnico e che devono trovare una nuova soluzione.

Il Diavolo intanto ha ufficializzato la cessione di Ante Rebic ai turchi del Besiktas, ma i calciatori che sono in uscita e che hanno bisogno di andare a giocare con più continuità sono ancora tanti. Tra questi c’è di sicuro Lorenzo Colombo, che è chiuso dall’arrivo di Noah Okafor e che con ogni probabilità andrà a fare un’altra stagione in prestito, dopo quella andata molto bene a Lecce l’anno scorso, grazie alle 5 reti realizzate.

Anche il Genoa sul centravanti rossonero

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’interessamento del Cagliari per l’attaccante. La squadra di Claudio Ranieri sta cercando una prima punta per sopperire all’infortunio occorso a Gianluca Lapadula, che ne avrà per un po’, ma ora la concorrenza è aumentata.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, sul classe 2022 si è fiondato adesso il Genoa di Alberto Gilardino, che con il Milan ha appena chiuso l’affare per portare Junior Messias in Liguria. Dopo aver trovato l’accordo con il Milan per l’approdo del brasiliano sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, adesso il Grifone punta anche Colombo per rinforzare l’attacco, dove è già arrivato l’italo-argentino Mateo Retegui qualche settimana fa.

Stando a quello che dice Sky Sport, i rossoblù contano di poter effettuare il sorpasso sul Cagliari per il ventunenne e sbaragliare la concorrenza dei sardi. Nei prossimi due o tre giorni sono attese novità importanti in questo senso, perché l’inizio del campionato si avvicina, e Colombo vuole iniziare la stagione con la sua nuova squadra per segnare il più possibile.