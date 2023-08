Milan, Saelemaekers può partire: doppia richiesta dall’estero

Il Milan potrebbe valutare delle offerte per Saelemaekers: all’estero ci sono due squadre molto interessate all’esterno belga.

Il calciomercato estivo entra nell’ultima fase e il Milan ha ancora diverse operazioni da fare, sia in entrata sia in uscita. Ma per sbloccare nuovi acquisti è fondamentale prima perfezionare alcune cessioni, è il momento di sfoltire l’organico.

Nella rosa dei giocatori che potrebbero lasciare Milanello c’è anche Alexis Saelemaekers, che ha perso la sua centralità nella progetto tecnico di Stefano Pioli. Un anno fa il belga si giocava il posto da titolare sulla fascia destra offensiva, però adesso in quella posizione il club ha comprato Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Lui può essere un jolly da usare in caso di necessità lì o anche a sinistra, dove comunque è arrivato Noah Okafor.

Calciomercato Milan, Saelemaekers: offerta dalla Spagna

Saelemaekers rimanendo al Milan rischierebbe di fare una stagione da riserva, con poco spazio e il rischio di perdere la nazionale. Deve valutare le offerte e lo stesso farà anche la società rossonera, che con la sua cessione può mettere a bilancio una buona plusvalenza. Il valore residuo al 30 giugno 2023 era di circa 3,8 milioni di euro. Il cartellino può essere ceduto per oltre 10 milioni.

Secondo quanto rivelato dal giornalista belga Sacha Tovalieri, il Real Betis è interessato a Saelemaekers e ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Siviglia è una destinazione gradita al calciatore, che lì ritroverebbe due vecchie conoscenze della Serie A come Luiz Felipe (ex Lazio) e German Pezzella (ex Fiorentina).

Un’altra squadra che ha messo Alexis nella propria lista è il West Ham, che vuole prendere un nuovo esterno destro che si alterni con il titolare Jerrod Bowen. Gli Hammers stanno incassando tanti soldi in questa sessione estiva del calciomercato. Hanno venduto Declan Rice all’Arsenal per 116 milioni di euro, Gianluca Scamacca all’Atalanta per 25 milioni più bonus e Nikola Vlasic al Torino per 12,8 milioni. Presto potrebbero cedere anche Lucas Paquetà al Manchester City, pronto a investire oltre 80 milioni sull’ex Milan.

Il West Ham, che finora ha comprato solo Edson Alvarez dall’Ajax per 38 milioni, non avrebbe problemi a formulare una proposta per Saelemaekers. Vedremo se il club londinese deciderà di farsi avanti concretamente per l’esterno belga, che difficilmente rifiuterebbe la Premier League e una squadra che ha vinto l’ultime Conference League qualificandosi per la prossima Europa League. Non rimane che attendere.