Dalla B inglese al Milan: ecco il nuovo difensore

Il Milan valuta la possibilità di ingaggiare un difensore: rispunta un nome dalla Serie B inglese, un giovane che piace moltissimo a Moncada.

La campagna acquisti rossonera non è terminata, anche se in questi giorni la dirigenza è concentrata soprattutto sulle cessioni. È fondamentale liberarsi degli esuberi per alleggerire la squadra (e il monte stipendi) e avere qualche risorsa in più da investire.

Ieri il Milan ha ufficializzato la partenza di Junior Messias in direzione Genoa, adesso si aspetta di riuscire a piazzare anche Charles De Ketelaere all’Atalanta e Fodé Ballo-Touré al Werder Brema. Poi la speranza è quella di vendere pure Mattia Caldara e Divock Origi, operazioni più complicate per diversi motivi. In particolare, i rispettivi ingaggi sono degli ostacoli al trasferimento. Meno problematico dovrebbe essere cedere Marko Lazetic, una soluzione in prestito verrà trovata per il giovane attaccante serbo.

Calciomercato Milan, arriva un nuovo difensore?

Una volta completate alcune cessioni, il Milan aggiungerà le pedine mancanti all’organico di mister Pioli. Tra queste potrebbe esserci anche un difensore centrale. Considerando la partenza di Matteo Gabbia e le incertezze sulla tenuta fisica di Simon Kjaer, la dirigenza potrebbe intervenire per aggiungere un rinforzo nella retroguardia.

Nelle settimane scorse si è parlato molto di Maxime Esteve, 21enne francese del Montpellier che Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori conoscono molto bene. Mancino, alto 1,93 metri e valutato 7-8 milioni di euro. Un’operazione che per certi versi può ricalcare quella fatta un anno fa per Malick Thiaw, pagato una cifra simile allo Schalke 04 e rivelatosi un ottimo affare.

Ma non è l’unico nome nella lista del Milan. Stamattina La Gazzetta dello Sport rilancia un nome già accostato ai rossoneri in tempi recenti: Andrew Omobamidele. Si tratta di un 21enne irlandese con padre nigeriano che milita in Championship (Serie B inglese) con la maglia del Norwich. La società rossonera ha già preso informazioni e se lo assicurerebbe volentieri entro la fine di agosto.

Non è una trattativa semplice, per costi e tempi stretti. Non è escluso che se ne riparli nel mercato di gennaio nel caso in cui l’affare non andasse in porto in queste settimane. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, Omobamidele ha un valore di 6 milioni di euro. Ma il Inghilterra spiegano che la richiesta del Norwich è di 15 milioni. Vedremo se ci sarà un tentativo concreto da parte del Milan.