Sandro Tonali, gol al debutto in Premier League: è record (VIDEO)

Gol al debutto per Tonali in Premier League con la maglia del Newcastle contro l’Aston Villa. Il video della rete

Un debutto in Premier League da sogno per Sandro Tonali, in campo titolare nel match fra Newcastle e Aston Villa. Dopo 6 minuti, il centrocampista ex Milan ha segnato il gol del vantaggio per i padroni di casa.

Una rete bellissima per la costruzione dell’azione e, soprattutto, per i tempi di inserimento di Tonali, da vero incursore – qualità che al Milan non ha sempre sfruttato. Il cross arriva da sinistra, l’ex rossonero legge la traiettoria e arriva puntuale sul pallone; al volo, di destro, ribadisce in porta e segna il gol del vantaggio per il Newcastle.

Come riportato da Giuseppe Pastore su Twitter, è l’italiano più veloce a segnare il primo gol in Premier League. Ha superato il record di Manolo Gabbiadini, che aveva segnato il primo gol dopo 12 minuti in Southampton–West Ham il 4 febbraio 2017.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL GOL