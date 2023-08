Ballo-Touré, ci siamo: cessione ad un passo, le cifre

Pare tutto ormai pronto per la cessione di Fodé Ballo-Touré dal Milan in direzione Bundesliga. Il terzino ha ormai raggiunto l’accordo.

Il Milan cercherà probabilmente di concludere la sessione estiva di mercato con un ultimo tassello in entrata. C’è chi dice che Stefano Pioli abbia chiesto un difensore centrale in più, chi parla di un regista di centrocampo o anche chi vorrebbe un’altra punta.

Intanto in questi giorni, ormai ad una settimana dall’inizio del campionato di Serie A, il Milan sta puntando sulle cessioni. L’idea del club è quella di sfoltire la rosa con alcune operazioni in uscita che fanno bene sia alle casse del club, sia per fare spazio a possibili futuri nuovi innesti.

Nelle ultime ore il Milan ha definito la partenza di Junior Messias al Genoa e sta lavorando sul prestito di Charles De Ketelaere all’Atalanta. Ma c’è anche un’altra cessione che dovrebbe essere definita nelle prossime ore e riguarda un calciatore ormai fuori dai piani di mister Pioli.

Parliamo di Fodé Ballo-Touré, terzino franco-senegalese che il Milan ha ingaggiato come vice-Theo Hernandez nel 2021. Un acquisto che non ha mai entusiasmato troppo, sia perché Pioli non lo ha mai considerato troppo performante, sia per le caratteristiche molto diverse dal titolare francese.

Ballo-Touré ad un passo dal Werder Brema: operazione a titolo definitivo

Il laterale classe ’97 è dunque sempre più vicino all’addio. Lo ha confermato oggi Sportmediaset, facendo riferimento alla trattativa ormai ben avviata in Germania. Infatti Ballo-Touré sembra ad un passo dal Werder Brema, club tedesco che ormai da settimane si è messa sulle sue tracce.

Il Milan aveva già trovato un accordo con il Fulham per la cessione di Ballo-Touré, ma è stato il terzino stesso a rifiutare tale trasferimento. Meglio un futuro in Bundesliga, visto che l’accordo tra il calciatore ed il Werder sarebbe già stato raggiunto da tempo.

Ballo-Touré dovrebbe passare alla squadra di Brema per 4 milioni di euro più 1 altro milione di bonus. Se il Milan accetterà nelle prossime ore questo tipo di operazione agevolerà la chiusura della trattativa. A quel punto la società rossonera dovrà però andare a reperire un altro terzino mancino per completare il reparto.

Il preferito della dirigenza sembra essere ancora Riccardo Calafiori, laterale del Basilea ed ex Roma che è finito da tempo sul taccuino di Moncada come vice-Theo. Una cosa è certa: il prossimo innesto sulla fascia sinistra dovrà avere caratteristiche più simili a Hernandez rispetto al predecessore.