De Ketelaere, arriva l’annuncio: “Sono contento”, i dettagli

Sbloccata la situazione che porterà Charles De Ketelaere dal Milan all’Atalanta. E c’è già la possibile data delle visite mediche.

Una trattativa che sembrava poter diventare l’ennesimo caso di un mercato pazzo e senza spiegazioni, magari da portarsi dietro fino alla scadenza della sessione fissata per il 1 settembre prossimo.

Invece le ultime notizie appaiono positive. Il Milan e l’Atalanta avrebbero ormai definito tutto per il trasferimento di Charles De Ketelaere in maglia nerazzurra. Il fantasista belga, considerato ormai solo una riserva da mister Pioli, è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore atalantino.

L’affare sembrava essersi arenato nei giorni scorsi per via di incomprensioni tra gli agenti di De Ketelaere e la dirigenza dell’Atalanta. Ma nelle ultime ore sono giunti nuovi contatti positivi e la fumata bianca è davvero vicina. Addirittura si parla anche di visite mediche già programmate per il calciatore classe 2001.

Già domani, lunedì 14 agosto, De Ketelaere potrebbe effettuare le visite di rito per l’Atalanta, un iter consueto prima delle firme ufficiali. L’accordo tra i due club era in realtà già stato trovato da tempo, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Gasperini conferma l’arrivo di De Ketelaere

Il Milan incasserà 3 milioni di euro dal prestito, mentre l’Atalanta si riserverà il diritto di acquisto definitivo di De Ketelaere per 23 milioni più altri 4 di bonus variabili. In questo modo i rossoneri, che hanno speso un anno fa ben 35 milioni per ingaggiare il belga, non rischiano di cadere in una dannosa minusvalenza, visto che tra un anno i costi del giocatore saranno ammortizzati ancor di più in bilancio.

L’ultimo tassello che manca riguarda l’ingaggio di CDK se dovesse essere riscattato dall’Atalanta. Il club orobico confermerebbe lo stipendio da 2,2 milioni netti che percepisce al Milan, mentre gli agenti vorrebbero qualcosa in più e sfiorare i 3 milioni a stagione. Nelle prossime ore si lavorerà in questo senso.

Intanto, a conferma di un affare ormai in dirittura d’arrivo, spuntano le dichiarazioni del tecnico Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta, a margine dell’amichevole con la Juventus, si è confessato così: “Sono molto contento per De Ketelaere, se viene mi fa piacere perché è un calciatore che mi piace molto”.

A meno di intoppi dell’ultima ora dunque De Ketelaere lascerà il Milan nelle prossime ore viaggiando verso la vicina Bergamo. Per i rossoneri si tratta dell’ennesima cessione di questa sessione estiva ed il proseguo di una piccola rivoluzione in rosa voluta dalla proprietà e dal nuovo management.