Highlights Milan Novara, la sintesi del match: gol di Chukwueze e Okafor (VIDEO)

I momenti più importanti dell’amichevole dei rossoneri contro la formazione piemontese: subito in rete il nigeriano e lo svizzero

Il Milan ha disputato in mattinata la sua ultima amichevole della pre-season, prima dell’esordio di campionando di lunedì 21 sul campo del Bologna. La banda di Stefano Piolo ha battuto per 4-2 il Novara, squadra che milita in Serie C.

I rossoneri sono partiti forte contro la formazione piemontese e le indicazioni dal punto di vista offensivo per Stefano Pioli sono più che positive. Dopo solo un quarto d’ora infatti il Diavolo era avanti per 2-0 grazie alle reti di nuovi arrivati, che hanno realizzato il loro primo centro con la maglia del Milan. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze e Noah Okafor.

Non è andato tutto alla perfezione perché il Novara ha messo in evidenza in più occasione le lacune difensive del Diavolo, ma le reti dei due nuovi acquisti sono da ammirare, soprattutto la prima messa a segno da Chukwueze. Il nigeriano ex Villarreal ha approfittato del recupero palla proprio di Okafor e si è presentato solo davanti al portiere. Con una finta lo ha scavalcato e poi ha evitato anche l’ultimo difensore prima di spedire in rete a porta vuota.

Un gol di pregevole fattura quello di Chukwueze, a cui è seguito immediatamente dopo quello di Okafor. Il centravanti svizzero si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Luka Romero è sceso sulla sinistra e ha messo al centro per Chukwueze, che si è fatto parare il tiro ravvicinato, mentre l’ex Salisburgo ha approfittato della ribattuta per ribadire in porta e segnare la rete del raddoppio con un tap-in vincente.

Alla mezzora è arrivato il gol del Novara che ha dimezzato lo svantaggio con la rete di Niccolò Corti, su una disattenzione di Simon Kjaer: 2-1.

Al decimo della ripresa arriva anche il 3-1 della squadra rossonera, messo a segno da Davide Calabria. Il capitano parte dalla destra, si incunea in zona centrale e va a calciare con la distanza dal mancino. Il pallone va a baciare e si insacca alla sinistra di Desjardins. Gran anche questo.

Al minuto ’82 ha accorciato ancora le distanze il Novara grazie a una discesa sulla sinistra, con Prinelli che ha approfittato di una corta respinta di Pobega per mettere in rete la palla del 3-2.

Nel finale di gara arriva anche la rete del 4-2 e a siglarla è Lorenzo Colombo. Il classe 2002 ha fatto il suo ingresso in campo ad inizio ripresa e ha messo a segno l’ennesima rete pregevole di questo match, andando a calciare al volo all’angolino dal limite dell’area con il suo sinistro potente e preciso.